Ertan Aydın, yakalama kararı sonrası sermaye piyasası soruşturmasında tutuklandı - Son Dakika
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Ertan Aydın, yakalama kararı sonrası sermaye piyasası soruşturmasında tutuklandı

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Sermaye piyasası soruşturmasında adli kontrol kararına itiraz üzerine Ertan Aydın hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ankara'da yeniden gözaltına alınan eski milletvekili Aydın, İstanbul Adalet Sarayı'na getirilerek tutuklandı.

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında verilen adli kontrol kararına yapılan itiraz üzerine yeniden gözaltına alınan eski milletvekili Ertan Aydın tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski milletvekili Ertan Aydın hakkında verilen adli kontrol tedbiri kararına savcılık itiraz etti. İtirazı değerlendiren mahkeme, Aydın hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

Soruşturma kapsamında, Ankara'da yeniden gözaltına alınan Aydın, işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Aydın, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Kaynak: DHA
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