Ertuğrul Fırkateyni Faciası İçin Anma Etkinliği - Son Dakika
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Ertuğrul Fırkateyni Faciası İçin Anma Etkinliği

04.08.2025 22:35
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Japonya, Ertuğrul Fırkateyni faciasının 135. yılını anarak iki ülke dostluğunu vurguladı.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğince Ertuğrul Fırkateyni faciasının yaşanmasının 135. yılı vesilesiyle anma resepsiyonu düzenlendi.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko'nun ev sahipliğindeki etkinliğe, olayın meydana geldiği Wakayama eyaleti Valisi Miyazaki İzumi, Kuşimoto ilçesi Belediye Başkanı Tashima Katsumasa, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, çok sayıda yetkili ve davetli katıldı.

Burada konuşan Katsumata, Ertuğrul Fırkateyni faciasının Wakayama'nın Kuşimoto açıklarında Osmanlı Devleti'ne ait bir savaş gemisinin kazaya uğradığı bir trajedi olduğunu belirtti.

Katsumata, Kuşimoto halkının hayatta kalan mürettebatı kurtarmak için elinden geleni yaptığını ve sağ kalan 69 kişiyi tedavi ederek İstanbul'a sevk ettiklerini anlatarak, "Bu olay kuşkusuz iki ülke arasındaki dostluğun kaynağını teşkil etmektedir." dedi.

Kuşimoto'da, faciadan bu yana vefat edenler için kesintisiz olarak anma törenleri düzenlendiğini kaydeden Katsumata, Japonya ve Türkiye'nin Meiji döneminden itibaren süregelen dostluk ilişkisi temelinde, 1924'te resmi diplomatik ilişkileri tesis ettiğini hatırlattı.

Türkiye ve Japonya eşi benzeri az bir dostluğa sahip

Katsumata, geçen yıl diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümünün kutlandığını hatırlatarak, "Japonya ve Türkiye, aralarında 10 bin kilometrelik mesafe bulunmasına rağmen, dünyada eşi benzeri az bir derin dostluk ilişkisini geliştiren iki ülke olarak bilinmektedir." ifadelerini kullandı.

Bu ilişkilerin başlangıç noktasının Ertuğrul Fırkateyni faciası olduğuna işaret eden Katsumata, olayın yıl dönümlerinde anıldığını ve iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirdiğini dile getirdi.

Vali Miyazaki de 135 yıl önce Ertuğrul Fırkateyni faciasında yerli halkın yoğun kurtarma çalışmaları sayesinde hayatta kalanların İstanbul'a döndüğünü hatırlatarak, 1985'te de İran-Irak Savaşı sırasında İran'ın başkenti Tahran'da mahsur kalan Japon vatandaşları adına Türk Hava Yolları'nın tehlikeyi göze alarak yolcu uçağı sevk ettiğini ve yaklaşık 215 kişinin tahliyesinin sağlandığını ifade etti.

İki ülke arasındaki dostluk gelecek nesillere devredilmeli

Miyazaki, Ertuğrul Fırkateyninin Japonya ziyaretinin ve sonrasındaki olayın Japon-Türk dostluk ilişkisinin başlangıç noktası olduğuna dikkati çekerek, "Böylesine bir dostluk ilişkisini istikbaldeki nesillere devretmenin, bizim önemli sorumluluklarımızdan biri olduğu kanaatindeyim." dedi.

İki ülkenin gurur veren dostluk tarihini anımsadıklarını kaydeden Miyazaki, iki ülkedeki birikim ve ilginin artırılması için Wakayama eyaleti ile Türk Japon Vakfı arasında afet önleme eğitimini ve kültür değişimini hedefleyen gençler için değişim programı mutabakat zaptı imzalandığını söyledi.

Miyazaki, bu gençlerin kaynaşması vesilesiyle Wakayama ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da gelişeceğini ve dostluk ilişkilerinin ebediyete kadar süreceğini umut ettiğini dile getirdi.

Belediye Başkanı Tashima da 135 yıl önce meydana gelen Ertuğrul Fırkateyni faciasının gerçekten büyük bir trajedi olduğunu ancak bazen bu olay hakkında gurur bile duyabildiklerini vurguladı.

Kuşimoto'daki insanların fırkateyndekileri kurtarmak için ellerinden geleni yaptığını hatırlatan Tashima, anıt ve anma törenlerinin önemine dikkati çekti.

Tashima, iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerini daha da ileriye taşımak istediğini söyledi.

Ertuğrul Fırkateyni için Japonya'nın yardımı hafızalardan silinmeyecek

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu da Kuşimoto halkının çabalarıyla 69 denizcinin kurtarıldığını ve bu yardımın Türk milletinin hafızasından hiç silinmeyeceğini ifade etti.

Kavaklıoğlu, yüzlerce denizcinin hayatını kaybettiğini ve onların aziz hatıralarını saygı ve minnetle andıklarını dile getirdi.

Aradan geçen 135 yılda Türkiye ve Japonya'da meydana gelen deprem felaketlerinde, her iki ülkenin de birbirleriyle güçlü dayanışma ve işbirliği hissettiğini belirten Kavaklıoğlu, bugün Türk Japon Vakfı ile Wakayama Valiliği arasında deprem ve tsunamiye karşı afet önlemleri kapsamında gençlik değişik programlarını teşvik etmeye yönelik imzalanan mutabakat zaptından büyük memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Kavaklıoğlu, Türkiye-Japonya ilişkilerinin geçmişten aldığı nadide güçle daha da ileriye taşınacağına emin olduğunu vurgulayarak, iki ülke ve halkları arasındaki dostluğun daim olmasını temenni etti.

Ertuğrul Fırkateyni Faciası

İslam dünyasından Japonya'ya organize şekilde giden ilk diplomatik heyeti taşıyan Ertuğrul Fırkateyni, toplam 609 kişilik mürettebatıyla Temmuz 1889'da İstanbul'dan ayrıldı.

Japonya İmparatoru Meiji tarafından kabul edilen Heyet Başkanı Osman Paşa, Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'in gönderdiği mektup ve madalyayı Meiji'ye takdim etti.

Ziyaret kapsamında birçok temasta bulunan Osmanlı heyeti, Yokohama'dan 15 Eylül 1890'da ayrıldı.

Ertuğrul, 16 Eylül akşamı, güneydoğudaki Wakayama eyaletinin kıyısındaki Kuşimoto bölgesi yakınlarında kayalara çarparak battı.

Kazadan sadece 69 denizci kurtulurken 540 Osmanlı levendi hayatını kaybetti.

Ziyaretin mahzun hikayesi iki ülke diplomasisinde başlangıç kabul edilirken batan fırkateyn ve leventlerin manevi mirası, 135 yıldır iki ülke halkının gönüllerinde yaşatılıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Etkinlik, Japonya, Kültür, Güncel, ankara, Son Dakika

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