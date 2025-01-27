Ertuğrul Gazi Camisi Açıldı - Son Dakika
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Ertuğrul Gazi Camisi Açıldı

Ertuğrul Gazi Camisi Açıldı

Redwood City'de Ertuğrul Gazi Camisi'nin açılışı, Müslüman topluluğu tarafından coşkuyla kutlandı.

27.01.2025 13:50
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ABD'nin California eyaletindeki Silikon Vadisi bölgesinde yer alan Redwood City kentinde "Diyanet Ertuğrul Gazi Camisi" düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Caminin açılışına San Francisco Körfez Bölgesi'nde yaşayan bazı Müslüman vatandaşların yanı sıra Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Sosyal ve Din Hizmetleri Müşaviri Doç. Dr. Fatih Kanca, ünlü oyuncu Celal Al, Berkeley Üniversitesinden Profesör Hatem Bazian katıldı.

Açılışa katılanlar, oyuncu Celal Al ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

Al, yaptığı konuşmada bu güzel manzaraya şahit olmak için kilometrelerce öteden geldiğini belirterek, "Sevgili kardeşlerim, bu birlik ve beraberlik, bu kardeşlik bence birçok insana ve ümmete örnektir." dedi.

Prof. Bazian da San Francisco Körfez Bölgesi'nin, Müslüman cemaatine uzun süredir yuva olduğunu söyledi.

Körfez Bölgesi'nde 1985'ten 1990'ların başına kadar sadece 3 caminin bulunduğunu, bu nedenle yalnızca San Francisco, Sacramento veya Santa Clara'da ibadet edilebildiğini anlatan Bazian, bölgede şu anda 98 caminin olduğunu dile getirdi.

Bazian, cami imamının Türkiye'den geldiğini belirterek, "Burası, çocukların Kur'an öğrenebileceği, bir araya gelebilecekleri bir toplum merkezi olacak ve burasının Ramazan'da da canlanacak bir yer olacağına inanıyorum." diye konuştu.

"Ertuğrul Gazi ismi, farklı coğrafyadan Müslümanların arasında ümmet birliğini sembolize ediyor"

Hatem Bazian, AA muhabirine, Diyanet Ertuğrul Gazi Camisi'nin çok önemli bir konum olan Silikon Vadisi'nin kalbinde inşa edildiğine dikkati çekerek, Silikon Vadisi'nin yalnızca California eyaleti için değil dünya için de önemli bir ekonomik mekan olduğunu söyledi.

Bazian, "Buradaki Müslüman topluluğunun genişlediğini görmek, buradaki Türk topluluğunun hem gençlere hem de ailelere hizmet etmek için temeller ve vakıflar kurmaya başladığını görmek, beni gerçekten mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Celal Al da "Burada ezan sesinin ve Türk bayrağının dalgalanmasını isteyen gönlü güzel insanların açmış olduğu yolda 'Biz de ne yapabiliriz?' dedik ve elimizden geldiğince burasının dönüşümü noktasında hayırseverler, Diyanet İşleri Başkanlığı ve devletimizin desteğiyle bu noktalara geldik." şeklinde konuştu.

Caminin yapım sürecinin birlik ve beraberliği gerektirdiğini, çok duygusal olduğunu ve bu amaç için bir avuç insanla yola çıkıldığını söyleyen Al, caminin öyküsünü Ertuğrul Gazi'nin hikayesine ve o zamanın coğrafyasında bir avuç alperenin yola çıkarak dünyayı bu noktaya getirişine benzetmeleri nedeniyle bu ismi seçtiklerini anlattı.

Al, "İlerideki süreçlerde de emanete sahip çıkılması ve burada yaşayan farklı coğrafyadan gelen Müslüman kardeşlerimizle bütünleşme noktasında ümmet birliği açısından böyle bir öneride bulundum, onlar da kabul ettiler." diyerek, her renkten ve kültürden insana hizmet edecek ibadethanelerin sayısının artırılması temennisinde bulundu.

Caminin açılmasıyla çok özel bir ana şahitlik edildiğinin altını çizen Al, "Ertuğrul Gazi'nin ismi, şu anda ABD'de." dedi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Sosyal ve Din Hizmetleri Müşaviri Doç. Dr. Fatih Kanca da Amerika'da camileri, küle dönen hayatları güle çeviren mekanlar olarak değerlendirdiklerini dile getirdi.

Amerika Diyanet Merkezi başta olmak üzere ABD'de 37 Diyanet camisinin bulunduğunu ifade eden Kanca, Silikon Vadisi'ndeki Ertuğrul Gazi Camisi'nin değerli hizmetler neticesinde Başkanlığın şubesi olarak açıldığına dikkati çekti.

Kanca, bu caminin sadece Türk vatandaşlarına değil başka milletlerden Müslümanlara da hizmet edeceğini vurguladı.

Çocukların dinlerini öğrenebildiği, gençlerin sosyalleşebildiği ve yetişkinlerin vakit geçirebildiği bir mekan olarak açılan caminin, bölgeye yeni bir can ve heyecan katacağına inandıklarını belirten Kanca, "Biz de Diyanet İşleri Başkanlığı olarak ABD'nin dört bir tarafında adım adım yeni camiler açmak için büyük hevesler taşımaktayız." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ertuğrul Gazi Camisi Açıldı - Son Dakika

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