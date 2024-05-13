ERÜ\'de 4. Kariyer Günleri ve Hemşirelik Haftası etkinlikleri başladı

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Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) 4. Kariyer Günleri etkinlikleri başladı.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ndeki program, "Geçmişten Günümüze Kayseri'nin Savunma Sanayisindeki Yeri ve Önemi" konulu panelle başladı.

Moderatörlüğünü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Çıtak'ın yaptığı panele, Kayseri Garnizon Komutanı 2. Hava Bakım Fabrika Müdürü Hava Tuğgeneral Haldun Taşan ile ASPİLSAN Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Turan Özdemir panelist olarak katıldı.

Etkinlikler, 17 Mayıs'a kadar sürecek.

ERÜ'de ERUHEM KANKA etkinliği düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Kulübü Öğrencileri tarafından 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası dolayısıyla ERUHEM KANKA etkinliği düzenlendi.

ERÜ KANKA Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Hastanesi'nde düzenlenen etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Tıp Fakültesi Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar ile hastanede tedavi gören çocuklar ve yakınları katıldı.

Altun, hastanede tedavi gören çocuklar ve aileleri ile sohbet etti.

Çocuklar, düzenlenen konser ve boyama etkinlikleri ile eğlenceli vakit geçirdi.