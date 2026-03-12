ERÜ'de 'Okuyan Gençlik Düşünen Toplum' Etkinliği

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ev sahipliğinde Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kayseri İl Eğitim Hizmetleri Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen "Okuyan Gençlik Düşünen Toplum" etkinliğinin konuğu Rektör Prof. Dr. Fatih Altun oldu.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, Altun'un yanı sıra İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Tahlil öncesi konuşan Altun, TDV tarafından düzenlenen etkinlikte gençlerle bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

Konuşmacı Altun tarafından, Tolstoy'un "İnsan Ne ile Yaşar" kitabı tahlil edildi.

Etkinlik, TDV tarafından eğitim desteğinde bulunulacak öğrencilerin kura çekiminin ardından sona erdi.