ERÜ Rektörü Öğrencilere Davetimi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının ardından tercih yapacak öğrencileri ERÜ'ye davet etti.

ERÜ'nün marka değerini yükseltmiş, kendisini birçok alanda ispatlamış, sadece ulusal değil, uluslararası bir dünya üniversitesi olduğunu belirten Altun, öğrencilere sevdikleri mesleği tercih etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Öğrencileri Kayseri'ye davet eden Altun, şunları kaydetti:

"Erciyes Üniversitesi ve Kayseri gerçekten seçeceğiniz üniversitelerin başındadır. Kayseri, öğrenci dostu bir ildir, burada yaşadığınız zaman diliminde göreceksiniz. Tarihiyle, kültürüyle, sahip olduğu imkanlarıyla, gastronomisiyle gerçekten yaşanması gereken nadide inci bir Anadolu şehridir. Erciyes Üniversitemiz ise kendisini birçok alanda ispatlamış, kurumsal yetkinlikleri çok yüksek, sadece ulusal boyutta değil, uluslararası boyutta başarıları ile sürekli adından söz ettiren bir üniversitedir. 19 fakültesiyle, 122 programıyla çok geniş bir yelpazede eğitim veren yükseköğretim kurulunun önemli bir kurumu olan Erciyes Üniversitesi'ni tercihlerinizde yer vermenizi canı gönülden tavsiye ediyorum."