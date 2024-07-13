ERÜ Tıp Fakültesi'nden 50. Dönem Mezuniyet Töreni - Son Dakika
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ERÜ Tıp Fakültesi'nden 50. Dönem Mezuniyet Töreni

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, 50. dönem mezuniyet törenini gerçekleştirdi. Törende öğrencilere hekimlik yemini ettirildi ve diplomaları verildi. Vali Gökmen Çiçek, mezun öğrencilere hitaben konuşarak, milletin doktorlara olan saygısını vurguladı ve başarılar diledi. Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ise mezun hekimlerin ailelerini tebrik etti ve kendilerini geliştirmeleri tavsiyesinde bulundu.

13.07.2024 12:03
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi tarafından 50. dönem mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Törende, öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından oluşan koro tarafından mini konser verildi.

Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek, Erciyes Üniversitesinin mezunu olmanın bir ayrıcalık olduğunu belirtti.

Öğrencileri tebrik eden Çiçek, "Milletimizin doktorlara bakışı, onlara saygısı bambaşka. Bu millet size çok değer veriyor. Sizlerden ricam, bu millet sevilmeyi hak ediyor. Bugünden itibaren Türkiye'nin dört bir yanına dağılacaksınız. Allah yolunuzu bahtınızı açık etsin." ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun da mezun hekimlerin ailelerini tebrik etti.

Genç hekimlere de başarılar dileyen Altun, hekimlere her zaman kendilerini geliştirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu ise hekimlere yurt dışına eğitim amaçlı gitmelerini ama sonra ülkelerinde hizmet etmelerini önerdi.

Kayseri Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Mehmet İlhan Şahin ise hekimleri tebrik etti.

Toplam 298 öğrencinin mezun olduğu törende, öğretim üyesi Prof. Dr. Rahmi Kemal Koç tarafından mezun öğrencilere hekimlik yemini ettirildi.

Tören, yeni mezunlar adına Dr. Muhammed Emin Karaca'nın konuşması, mezuniyet kütüğüne plaket çakılması ile mezun hekimlere diplomalarının verilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ERÜ Tıp Fakültesi'nden 50. Dönem Mezuniyet Töreni - Son Dakika

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