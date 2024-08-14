ERÜ'ye 5 Bin 366 Öğrenci Yerleşti

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Erciyes Üniversitesine (ERÜ), Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) merkezi yerleştirme sonuçlarına göre 5 bin 366 öğrenci yerleşti.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, lisans ve önlisans düzeyinde toplam 5 bin 366 adayın tercih ettiği üniversitede genel doluluk yüzde 100,56'ya ulaştı.

Tüm kontenjanların dolduğu ERÜ'de Diş Hekimliği Fakültesi 120, Eczacılık Fakültesi 60, Edebiyat Fakültesi 578, Eğitim Fakültesi 374, Fen Fakültesi 188, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 325, Hukuk Fakültesi 230, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 446, İlahiyat Fakültesi 165, İletişim Fakültesi 460, Mimarlık Fakültesi 134, Mühendislik Fakültesi 717, Sağlık Bilimleri Fakültesi 230, Tıp Fakültesi 280, Turizm Fakültesi 93, Veteriner Fakültesi 100, Ziraat Fakültesi 190 ve Sağlık Meslek Yüksekokuluna 676 öğrenci yerleşti.

Spor Bilimleri Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakültesinin gerçekleştireceği özel yetenek sınavlarının ardından 351 öğrencinin daha ERÜ'ye yerleşmesi bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, her yıl olduğu gibi bu yıl da ERÜ'nün yüzde 100'ün üzerinde doluluğa ulaştığını belirtti.

ERÜ'nün, alanında uzman kadrosu ile şehir ile bütünleşen, ülkesine her alanda önemli katkı sunan bir yükseköğretim kurumu olduğuna dikkati çeken Altun, ERÜ'ye yerleşen öğrenci ve ailelerini tebrik etti.