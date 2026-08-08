Erzin'de Trafik Kazası: 9 Yaralı
Hatay'ın Erzin ilçesinde hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı, 9 kişi yaralandı.
YARALILARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Hatay'ın Erzin ilçesinde C.Y. (61) idaresindeki 06 GD 0602 plakalı hafriyat kamyonu ile U.P. yönetimindeki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 6'sı çocuk 9 kişinin kimlikleri belli oldu. Kazada, otomobil sürücüsü U.P. ile araçta bulunan E.E. (71), R.S.P. (39), H.P. (10), F.İ. (8), K.K. (7), Y.İ. (10), M.P. (12) ve G.K.'nin (16) yaralandığı öğrenildi.
Alican GÜMÜŞ/HATAY,
Kaynak: DHA
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