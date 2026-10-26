Erzincan Atatürk Mahallesi\'nde motosiklet yayaya çarptı, 2 kişi ağır yaralandı

Erzincan Atatürk Mahallesi'nde motosiklet yayaya çarptı, 2 kişi ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan Atatürk Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi'nde motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpması sonucu sürücü ve yaya ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunuyor.
Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.
Atatürk Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi'nde seyreden A.Y.I. (17) idaresindeki 24 ACG 186 plakalı motosiklet, bir iş yerinin önünde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya İ.A'ya (74) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü ile yaya yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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