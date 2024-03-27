Erzincan\'da 2000 Yılı Sonrası Yapılan Binaların Depreme Dayanıklılık Analizi Yapılacak

Erzincan depreme hazırlıklı hale getirilecek
Kentte 2000 yılı sonrası inşa edilen bin 687 binanın depreme dayanıklılık analizi yapılacak
ERZİNCAN - Tarihte büyük depremlerin yaşandığı ve 1992 depreminin ardından çok katlı binalar yerine 3 ve 4 katlı olmak üzere yatay mimarinin uygulandığı Erzincan'da depreme daha da hazırlıklı hale gelebilmek için 2000 yılı sonrası yapılan bin 687 binanın analizi yapılacak.
Bu kapsamda Erzincan İl Halk Kütüphanesi toplantı salonunda "Yapı Denetim" protokolü imzalandı. Protokol imza törenine; Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, vali yardımcıları, ilgili birim amirleri katıldı.
Erzincan'da 2000 yılı sonrası yapılan bin 687 binanın analizinin yapılacağı protokole dair Vali Aydoğdu, şu bilgileri verdi:
"Erzincan ili yapı stoku değerlendirmesi komisyonu 23.02.2023 tarihinde Erzincan Valiliği ile kurulmuştur. Komisyon tarafından birinci etap kapsamında 2 bin yılı öncesi inşa edilmiş olan 2 kat ve üzeri 3 bin 198 adet betonarme yığma bina incelenmiştir. İncelenen yapılar 4 farklı risk düzeyinde sınıflandırılmıştır. 2. etap kapsamında ise en yüksek risk teşkil edeceği değerlendirilen bin 687 adet binanın literatürde kabul görmüş hızlı değerlendirme metotlarında oluşan Hasan Sözen ve pi 25 metoduyla incelenmesi için gerekli ödeneğin tespit edilerek Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından talep edilmesi ve söz konusu sürecin sağlıklı olarak yürütülmesi temin etmek için iş birliği protokolü yapmak istiyoruz. Bu işi de yapması gereken Erzincan Valiliği koordinesinde Erzincan Belediyesi ile birlikte yapılması gerekiyor. Biz bu ödeneğe protokol ile Erzincan Belediyesine aktaracağız. Bunu aktarınca ne olacak. Bin 687 binamız kalmıştı. Bu binalarında analizi yapılacak. Bu analizlerin sonucunda Erzincan'da deprem sonrası binalarla ilgili bütün sıkıntıları Erzincan Belediyesi ile birlikte gidermiş olacağız. Bu Erzincan halkının gündeminde olan bir konu. Bu bin 687 binayı da analiz ettiğimiz zaman insanların zihninde açana deprem sonrası bu binaların durumu nedir diye bir soru işareti kalmamış olacak. Yapılacak çalışmalar neticesinde 6306 sayılı kanun ile ilgili mevzuatlar uyarınca riskli olabileceği değerlendirilen yapıların bulunduğu bölgelerin Erzincan Belediyesi tarafından riskli alan veya rezerv yapı alan olarak belirlenmesine yönelik çalışmaların yapılması yerinde ve rezerv yapı dönüşüm sürecinin modellenmesi ve gerekmesi halinde imar planlarındayken kentsel dönüşüme uygun revizyonların yapılması ve bir kısım yapıların mümkün olması halinde güçlendirilmesi metotlarıyla iyileştirilmesi sağlanarak Erzincan ilimizin depremlere dirençli bir kent haline gelmesi amaçlanmaktadır."
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