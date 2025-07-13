Erzincan'da 500 Puanla İki Başarı Örneği - Son Dakika
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Erzincan'da 500 Puanla İki Başarı Örneği

13.07.2025 11:06
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Mustafa Selim Kağan ve Kaan Ölmez, LGS'de 500 tam puan alarak mühendis olmayı hedefliyor.

Erzincan'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan Mustafa Selim Kağan ve Kaan Ölmez, mühendis olmayı hedefliyor.

Kentte Mehmetçik Ortaokulu'ndan mezun olan Mustafa Selim Kağan ve Doğa Koleji mezunu Kaan Ölmez, LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan alan öğrencilerden oldu.

Sonuçların açıklanmasıyla büyük sevinç yaşayan Mustafa Selim Kağan, AA muhabirine başarısının arkasında ailesi ve öğretmenlerinin desteği olduğunu söyledi.

Sırrının verimli çalışmak olduğunu belirten Kağan, "Günde 400-500 soru değil de 200-300 soru arası olup daha da verimli çözmeye çalıştım. Kendime de dinlenmeye de vakit ayırdım. Hedefim, tıp fakültesine gitmek ya da mühendis olmak." dedi.

Seneye sınava gireceklere önerilerde bulunan Kağan, "İlk önce stres yapmasınlar. Ne kadar çalışırlarsa çalışsınlar LGS'de stres yaparlarsa bu bir işe yaramaz. Verimli çalışmaya odaklansınlar. Kitap okumaya vakit ayırsınlar. Paragraf sorusu mutlaka çözsünler." ifadesini kullandı.

Baba Cavit ve anne Yasemin Kağan ise çocuklarının başarısıyla gurur duyduklarını, evlatlarının başarısının gizli kahramanları öğretmenlerine teşekkür etti.

Deneme sınavlarında değil LGS'de tam puan aldı

Sınavda 500 puan almayı başaran öğrenci Kaan Ölmez de ders çalışma sürecinde çözdüğü deneme sınavlarında hiç tam puan almadığını, ilk olarak LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtladığını anlattı.

Gelecek yıl sınava gireceklere şimdiden başarı dileyen Ölmez, "Mühendis olmak istiyorum ama branşlar ileriki zamanlarda değişebilir. LGS'ye girecek olanlar yanlışlarına çalışsın. Diyelim ki bir denemede 5 yanlış çıkardın, geri kalan 85 sorunun doğru olduğunu bilsinler ve yanlışlarına odaklansınlar. Bütün hocalarıma, anneme, babama çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Baba Hasan Ölmez de çocuğunun çalışma arkadaşı olduğunu, "Gel oğlum birlikte çalışalım" diyerek başarıyı yakaladıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

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