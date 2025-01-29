Erzincan'da karbonmonoksit gazından etkilenen aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi tedavi altına alındı.
Kent merkezinde Atatürk Mahallesi'nde yaşayan Afganistan uyruklu aile, şiddetli baş ağrısı ve halsizlik şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ailenin karbonmonoksit gazından zehirlendiğini tespit etti.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 3'ü çocuk 4 kişi tedavi altına alındı.
Aile bireylerinin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Erzincan'da Aile Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?