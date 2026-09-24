Erzincan'da araç motorundaki kedi yavrusu 112 ihbarıyla itfaiye tarafından kurtarıldı

Erzincan'da araç motorundaki kedi yavrusu 112 ihbarıyla itfaiye tarafından kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan Yeni Sanayi Sitesi'nde park halindeki araçtan kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. İtfaiye, motor kısmında sıkışan kedi yavrusunu kurtardı; sağlık durumu iyi olan yavru yaşam alanına bırakıldı.
Erzincan'da aracın motor kısmına giren kedi yavrusu, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Yeni Sanayi Sitesi'nde park halindeki bir araçtan kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın motor kısmında sıkışan kedi yavrusunu dikkatli bir çalışmayla kurtardı.
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kedi yavrusu yaşam alanına bırakıldı.
Kaynak: AA
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