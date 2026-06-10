Erzincan'da Deprem Araştırmaları Başladı - Son Dakika
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Erzincan'da Deprem Araştırmaları Başladı

10.06.2026 15:26
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EBYÜ, Erzincan Havzası'nın sismik yapısını haritalandırmak için saha çalışmalarına başladı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Deprem Teknolojileri Enstitüsü, Erzincan Havzası'nın sismik yapısını detaylı bir şekilde haritalandırmak amacıyla saha çalışmalarını başlattı.

Deprem Teknolojileri Enstitüsü bünyesindeki Yer Bilimleri Mühendisliği ve Deprem Mühendisliği anabilim dallarının ortak yürüttüğü çalışma ile zeminin deprem dalgalarına vereceği tepkinin belirlenmesi amaçlanıyor.

Enstitü envanterinde bulunan 22 sismik cihaz ile havza genelinde belirlenen 50 farklı noktada ölçümler gerçekleştiriliyor. Cihazlarla en az 30 dakika süreyle üç bileşenli sismik kayıtlar alınıyor ve elde edilen verilerle zeminin hakim titreşim periyotları belirleniyor.

Ayrıca çevresel sismik gürültü ve mikro deprem verilerinin birlikte değerlendirildiği Standart Spektral Oran (SSR) yöntemiyle zemin büyütmesi ve doğal rezonans frekansları hesaplanıyor. Havza içerisinde belirlenen iki referans istasyonundan elde edilen veriler, diğer ölçüm noktalarındaki kayıtlarla karşılaştırılarak analiz ediliyor.

EBYÜ Deprem Teknolojileri Enstitüsü Yer Bilimleri Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı ve proje yürütücüsü Doç. Dr. Eren Pamuk, gazetecilere, Erzincan Havzası'nın büyük depremler esnasındaki davranışını araştırmaya başladıklarını söyledi.

Pamuk, yapılacak çalışmalara ilişkin, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda farklı üç jeofizik teknikle veriler topluyoruz. Bu verilerin ışığında hem havzanın büyük bir deprem anında nasıl davranış göstereceğini hem de havzanın jeolojik olarak nasıl bir yapıya sahip olduğunu iki ve üç boyutlu olarak modelleyeceğiz. Bu kapsamda 50 farklı lokasyonda ölçümlerimizi başlatmış bulunmaktayız. Bu ölçümlerin akabinde çok daha detaylı jeofizik ölçümleri gerçekleştireceğiz. Bu projenin tamamlanmasının ardından ise çok daha büyük, Erzincan Havzası'nı kapsayan binlerce noktada jeofizik, jeolojik ve jeoteknik veriler toplayarak Erzincan'ın deprem dirençli kent olması yolunda en büyük adımı da atmış olacağız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzincan'da Deprem Araştırmaları Başladı - Son Dakika

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