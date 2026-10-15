Erzincan'da EBYÜ ev sahipliğinde ATAG-29 çalıştayı başladı, 52 bildiri sunulacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzincan'da EBYÜ ev sahipliğinde ATAG-29 çalıştayı başladı, 52 bildiri sunulacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 29. ATAG Çalıştayı başladı; 9 oturumda 40'ı sözlü, 12'si poster olmak üzere 52 bildiri sunulacak. Çalıştayda Yedisu Fayı ile 2023 Kahramanmaraş ve 2025 Sındırgı depremlerine ilişkin araştırmalar değerlendirilecek.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "29. Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) Çalıştayı" başladı.

Üniversitenin Deprem Teknolojileri Enstitüsü Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayda, aktif tektonik, paleosismoloji, sismoloji, jeodezi ve deprem mühendisliği alanlarında çalışan akademisyenler, araştırmacılar ve öğrenciler bir araya geldi.

Çalıştay kapsamında 9 oturumda 40'ı sözlü, 12'si poster olmak üzere toplam 52 bildiri bilim dünyasıyla paylaşılacak.

Çalıştayda, Yedisu Fayı başta olmak üzere 2023 Kahramanmaraş ve 2025 Sındırgı depremleri, Marmara Bölgesi ve Doğu Anadolu'daki aktif fay sistemlerine ilişkin güncel araştırmalar ve veriler değerlendirilecek.

EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, geçmişte büyük sarsıntılar yaşamış Erzincan'ın böylesi kritik bir bilimsel toplantıya ev sahipliği yapmasının ayrı bir önem taşıdığını söyledi.

Erzincan'ın deprem geçmişinin, bilimsel bilginin can güvenliğini sağlayan ve şehirleri depremlere karşı daha dirençli hale getiren uygulamalara dönüştürülmesini gerekli kıldığını ifade eden Kuyrukluyıldız, şunları kaydetti:

"Deprem tehlikesinin anlaşılması, afet risklerinin azaltılması, deprem mühendisliği ve erken uyarı teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik bilimsel çalışmalar büyük önem taşıyor. Farklı disiplinlerin bilgi ve birikiminin bir araya gelmesiyle ulusal ve uluslararası düzeyde etki yaratacak araştırmaların üretilmesini önemsiyoruz. Üniversite olarak Deprem Teknolojileri Enstitümüzün faaliyetlerini ve bilimsel işbirliklerini kararlılıkla desteklemeyi sürdüreceğiz. ATAG-29'un yeni araştırma sorularına kapı aralamasını, genç araştırmacıların yetişmesine katkı sunmasını ve ülkemizin afetlere dirençli bir geleceğe hazırlanmasına fayda sağlamasını diliyorum."

Programda önceki dönem EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Düzgün Esina ile TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Cem Demirel adına Prof. Dr. Erdal Şafak da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından çalıştayın sürdürülebilirliğine katkıda bulundukları için Prof. Dr. Kuyrukluyıldız, Prof. Dr. Levent, Esina ve Şafak'a teşekkür plaketi takdim edildi.

Açılışa, EBYÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Meryem Özturan Sağırlı ve Prof. Dr. Erhan Zeytun, Deprem Teknolojileri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şevket Özden ile ATAG-29 Düzenleme Kurulu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Korkusuz Öztürk ve çok sayıda davetli katıldı.

Kentte 3 gün sürecek çalıştay, bilimsel oturumların ardından son gün Erzincan Havzası'nın aktif tektoniğinin sahada inceleneceği arazi gezisiyle tamamlanacak.

Kaynak: AA
Binali YıldırımKahramanmaraşErzincanEğitimGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
Neler oluyor orada Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü Neler oluyor orada? Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü
AVM’den çıkmaları istendi Asıl şoku otoparkta yaşadılar AVM'den çıkmaları istendi! Asıl şoku otoparkta yaşadılar
Pes dedirten görüntü Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın Pes dedirten görüntü! Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın
Yasak aşk kanlı bitti Önce eşini öldürdü, ardından intihar etti Yasak aşk kanlı bitti! Önce eşini öldürdü, ardından intihar etti
Şiddetli yağmura teslim olan kentte takdir toplayan görüntü Şiddetli yağmura teslim olan kentte takdir toplayan görüntü
13:58
Arda Turan’ın sözleri yürek burktu Bu galibiyetin ardında bambaşka bir hikaye var
Arda Turan'ın sözleri yürek burktu! Bu galibiyetin ardında bambaşka bir hikaye var
13:41
İstanbul’da selin bilançosu ağırlaşıyor Ölü sayısı 3’e yükseldi, 4 kişi kayıp
İstanbul'da selin bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 3'e yükseldi, 4 kişi kayıp
13:26
Azerbaycan’da tarihi protesto Herzog kürsüye çıktı, Fidan dahil tüm salon çıktı
Azerbaycan'da tarihi protesto! Herzog kürsüye çıktı, Fidan dahil tüm salon çıktı
13:22
Arda Güler Roma’yı yaktı Gasperini’nin sözleri dünya futbolunu sallayacak
Arda Güler Roma'yı yaktı! Gasperini'nin sözleri dünya futbolunu sallayacak
13:17
İstanbul’un ardından Sakarya 2 katlı villa selde böyle yıkıldı
İstanbul'un ardından Sakarya! 2 katlı villa selde böyle yıkıldı
13:00
20 yıl savaş uçağı kullandı, şimdi Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazıyor
20 yıl savaş uçağı kullandı, şimdi Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 14:07:35. #.0.3#
SON DAKİKA: Erzincan'da EBYÜ ev sahipliğinde ATAG-29 çalıştayı başladı, 52 bildiri sunulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei