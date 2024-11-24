Erzincan'da Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Erzincan'da Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Erzincan\'da Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Erzincan merkezde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde kar ve tipiye dönüşerek ulaşımda aksamalara yol açtı. Sakaltutan Geçidi'nde yoğun kar ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

24.11.2024 14:47  Güncelleme: 14:49
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ERZİNCAN merkezde etkili olan yağmur yağışı, yüksek kesimlerinde yerini kar ve tipiye bıraktı. Etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ErzincanSivas E80 Kara yolunda ki 2 BİN 160 rakımlı Sakaltutan Geçidi'nde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Erzincan'da etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı. Erzincan-Sivas E-80 kara yolundaki Sakaltutan ve Kızıldağ Geçidi'nde yoğun tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Erzincan yükseklerde etkili olan kar yağışı ulaşımı etkiliyor. Birçok araç sürücüsü kaygan yolda ilerleyemeyip yol kenarında saatlerde beklemek zorunda kaldı. Trafik ekipleri ağır tonajlı araçları yol kenarında bulunan dinlenme tesislerine yönlendirdi.

Trafiğin aksamadan ilerlemesi için karayolları ekipleri iş makineleri ile sürücülere destek verdi. Kara yolları ekipleri, kar küreyiciler ile yolları kardan temizleyip tuzlama çalışması yaparak trafiğe açık tutmaya çalışıyor.

Haber-Kamera: Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN,

Kaynak: DHA

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