Erzincan\'da Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

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ERZİNCAN merkezde etkili olan yağmur yağışı, yüksek kesimlerinde yerini kar ve tipiye bıraktı. Etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzincan – Sivas E80 Kara yolunda ki 2 BİN 160 rakımlı Sakaltutan Geçidi'nde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Erzincan'da etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı. Erzincan-Sivas E-80 kara yolundaki Sakaltutan ve Kızıldağ Geçidi'nde yoğun tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Erzincan yükseklerde etkili olan kar yağışı ulaşımı etkiliyor. Birçok araç sürücüsü kaygan yolda ilerleyemeyip yol kenarında saatlerde beklemek zorunda kaldı. Trafik ekipleri ağır tonajlı araçları yol kenarında bulunan dinlenme tesislerine yönlendirdi.

Trafiğin aksamadan ilerlemesi için karayolları ekipleri iş makineleri ile sürücülere destek verdi. Kara yolları ekipleri, kar küreyiciler ile yolları kardan temizleyip tuzlama çalışması yaparak trafiğe açık tutmaya çalışıyor.

Haber-Kamera: Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN,