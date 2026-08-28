Erzincan'da Mobilya İmalathanesinde Yangın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzincan'da Mobilya İmalathanesinde Yangın

Erzincan\'da Mobilya İmalathanesinde Yangın
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Erzincan'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ehlibeyt Caddesi'nde T.Y, C.Y. ve M.Y. kardeşlere ait imalathanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının büyümesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Erzincan ve Üzümlü Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın, diğer iş yerlerine ve çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle imalathane kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Erzincan, İtfaiye, Güncel, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'da Mobilya İmalathanesinde Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Frankfurt Havalimanı’nda sivrisinek kaynaklı sıtma salgını: 2 ölü Frankfurt Havalimanı'nda sivrisinek kaynaklı sıtma salgını: 2 ölü
Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın
Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem Şara bizzat test etti Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem! Şara bizzat test etti
Eski halinden eser yok görenler tanımakta zorlandı Eski halinden eser yok! görenler tanımakta zorlandı
Nepal’deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332’e çıktı Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332'e çıktı
Gece yarısı sokağa döküldüler Deprem sandılar ama gerçek bambaşka çıktı Gece yarısı sokağa döküldüler! Deprem sandılar ama gerçek bambaşka çıktı

07:09
Fatih Tekke istifa etti, Trabzonspor yönetimi kabul etmedi
Fatih Tekke istifa etti, Trabzonspor yönetimi kabul etmedi
02:45
Bingöl’de hafif ticari araç 600 metrelik uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 5 yaralı
Bingöl'de hafif ticari araç 600 metrelik uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 5 yaralı
23:44
Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke görevinden istifa etti
Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke görevinden istifa etti
21:46
Bakan Yumaklı: Orman yangınları açışından 3 gün kritik
Bakan Yumaklı: Orman yangınları açışından 3 gün kritik
21:43
Nepal’de “İnsanlık bitmiş“ dedirten görüntüler
Nepal'de "İnsanlık bitmiş" dedirten görüntüler
19:00
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 07:50:31. #.0.3#
SON DAKİKA: Erzincan'da Mobilya İmalathanesinde Yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement