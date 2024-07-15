Erzincan'da Otomobil Çarpışması: 3'ü Çocuk 8 Kişi Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erzincan'da Otomobil Çarpışması: 3'ü Çocuk 8 Kişi Yaralandı

Erzincan-Refahiye kara yolu Kova mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, Ali G'nin kullandığı bir otomobil ile Sami İ. idaresindeki başka bir otomobil çarpıştı. Kazada, 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından sıkışan yaralılar kurtarıldı. Yaralılar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

15.07.2024 19:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Ali G'nin (30) kullandığı 02 ABE 234 plakalı otomobil, Erzincan- Refahiye kara yolu Kova mevkisinde Sami İ. (44) idaresindeki 34 GCD 244 otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen AFAD ve Refahiye itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan yaralıları kısa sürede çıkardı.

Kazada yaralanan sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan A.G. (27), Ö.S.G. (5), H.S.G. (3), S.İ. (37), Ş.İ. (17) ve Y.S.İ (13) ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: AA

Binali Yıldırım, Erzincan, Refahiye, İtfaiye, trafik, Çocuk, AFAD, Acil Durum, Trafik Kazaları, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'da Otomobil Çarpışması: 3'ü Çocuk 8 Kişi Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:59 İzmir Çeşme’de 3 kişinin can verdiği orman yangınına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı İzmir Çeşme'de 3 kişinin can verdiği orman yangınına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı
18:06 Trump’ın gizli belgeler davası düşürüldü Trump'ın gizli belgeler davası düşürüldü
18:03 Esed’den “normalleşme“ yanıtı: Türk askerlerinin Suriye’den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan’la görüşürüm Esed'den "normalleşme" yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm
17:23 Dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala: “Gerekirse TRT binasını yıkın“ diye talimat verdim Dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala: "Gerekirse TRT binasını yıkın" diye talimat verdim
15:48 Emekliye ne kadar ek zam yapılacak Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne gidiyor Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor
20:08 Oğuz Aydın adım adım Fenerbahçe’ye İşte ödenecek bonservis bedeli Oğuz Aydın adım adım Fenerbahçe'ye! İşte ödenecek bonservis bedeli
18:31 Milyonlar uçup gitti Tete, Galatasaray’ı dev gelirden etti Milyonlar uçup gitti! Tete, Galatasaray'ı dev gelirden etti
17:37 Adrien Rabiot’un Galatasaray’dan istediği maaş ortaya çıktı Adrien Rabiot'un Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı
17:02 Yıllar sonra açıkladı Jose Mourinho’dan herkesi şaşırtan itiraf Yıllar sonra açıkladı! Jose Mourinho'dan herkesi şaşırtan itiraf
16:39 İzmir’in Çeşme ilçesindeki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti İzmir'in Çeşme ilçesindeki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti
16:35 İran’dan Gebze’ye giden alüminyum yüklü tırdan 23 düzensiz göçmen çıktı İran'dan Gebze'ye giden alüminyum yüklü tırdan 23 düzensiz göçmen çıktı
16:27 Prens William’ın Euro 2024 final maçı sonrası hakaret ettiği ortaya çıktı Prens William'ın Euro 2024 final maçı sonrası hakaret ettiği ortaya çıktı
16:09 EURO 2024’te eleştiri yağmuruna tutulmuştu Juventus’tan Kenan Yıldız için tarihi karar EURO 2024'te eleştiri yağmuruna tutulmuştu! Juventus'tan Kenan Yıldız için tarihi karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 20:39:12. #1.12#
SON DAKİKA: Erzincan'da Otomobil Çarpışması: 3'ü Çocuk 8 Kişi Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement