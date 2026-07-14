Erzincan'da tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
R.Ö.E'nin (30) kullandığı 24 ACT 016 plakalı otomobil, Refahiye-İliç kara yolu Yuvadağı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yolun karşı tarafına geçtikten sonra tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Arzu E. (51) Dr. Fahrettin Uğur Refahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Arzu E, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Erzincan'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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