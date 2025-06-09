Erzincan\'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Erzincan'da otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

M.B'nin (28) kullandığı 06 FE 7708 plakalı otomobil, Erzincan- Erzurum kara yolu Yedisu kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile U.B. (31), K.B. (31), P.A.B. (7) ve D.B. (3) Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.