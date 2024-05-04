Erzincan'da trafik kazasında ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Erzincan'da trafik kazasında ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Erzincan\'da trafik kazasında ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Sedat S. (20), hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sedat S. idaresindeki otomobil, aydınlatma direğine çarparak devrildi ve sürücü ağır yaralandı. Kurtarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

04.05.2024 22:58
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Erzincan'daki trafik kazasında ağır yaralanan sürücü, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kentte dün Mengüceli Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Sedat S. (20) kaldırıldığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sedat S. idaresindeki 24 DP 655 plakalı otomobil, Mengüceli Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı mevkisinde aydınlatma direğine çarparak devrilmiş, araçta sıkışan ve ağır yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzincan'da trafik kazasında ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

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