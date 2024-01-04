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Erzincan'da yapılan denetimlerde 130 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Erzincan'da yapılan denetimlerde 130 şüpheli yakalandı

Erzincan'da jandarma ekipleri tarafından aralık ayında yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 130 şüpheli yakalandı. Ayrıca, toplam 157 olayın 155'i aydınlatıldı. Denetimlerde 346 bin 319 kişi ve 15 bin 114 araç sorgulandı. Trafik uygulamalarında ise 299 bin 203 TL cezai işlem uygulandı ve 6 sürücünün sürücü belgesi geri alındı. Düzensiz göçle mücadele kapsamında 9 yabancı uyruklu sınır dışı edildi ve 7 göçmen kaçakçısı hakkında işlem yapıldı. Ayrıca, siber suçlarla mücadele kapsamında 544 sosyal medya hesabı incelendi ve suç tespit edilen 16 hesap/şahıs hakkında işlem yapıldı. Uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik operasyonlarda ise 22 şüpheli gözaltına alındı ve uyuşturucu ile uyuşturucu üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Erzincan\'da yapılan denetimlerde 130 şüpheli yakalandı
04.01.2024 - 13:34,
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Erzincan'da jandarma ekiplerince aralık ayında yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 130 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları kapsamında aralık ayında gerçekleşen toplam 157 olayın 155'i aydınlatıldı.

Denetim ve uygulamalarda, 346 bin 319 kişi ile 15 bin 114 araç sorgulandı, 130 aranan şüpheli yakalandı. Ayrıca kayıp olarak aranan 6 kişi de ekiplerce yapılan çalışmada bulundu.

Trafik uygulamalarında ise kuralları ihlal edenlere toplam 299 bin 203 TL cezai işlem uygulandı, alkollü araç kullanan 6 sürücünün sürücü belgesi geri alındı ve 42 araç trafikten menedildi.

Düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında yakalanan 9 yabancı uyruklu sınır dışı edildi, 7 göçmen kaçakçısı hakkında işlem yapıldı.

Siber suçlarla mücadele kapsamında da 544 sosyal medya hesabını inceleyen ekipler, suç tespit edilen 16 hesap/şahıs hakkında işlem yaparak, 7 müstehcen içerikli ve 227 yasa dışı bahis içerikli paylaşımların olduğu 234 internet sitesine erişimi engelledi.

Uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik operasyonlarda ise 22 şüpheli gözaltına alındı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyuşturucu üretiminde kullanılan malzeme ele geçirildi.

Kaynak: AA
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