Kaza, Erzincan- Sivas kara yolunun Sakaltutan Geçidi'nde meydana geldi. İstanbul'un Kartal ilçesinden Erzincan'ın Avcılar köyüne cenaze getirdiği belirtilen, 35 kişinin içerisinde bulunduğu yolcu otobüsü, şarampole yuvarlandı. İhbarla bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananların olduğu bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Erzincan'da Yolcu Otobüsü Şarampole Yuvarlandı, Çok Sayıda Yaralı Var - Son Dakika
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