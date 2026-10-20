Erzincan'daki Karanlık Kanyon, 500-600 metrelik duvarlarıyla dikkati çekiyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Fırat Bölümü'nde, Munzur ve Keşiş dağları arasındaki verimli ovada kurulan Erzincan, Kalkolitik ve Tunç çağlarına uzanan tarihi, farklı medeniyetlerden izler taşıyan kültürel mirası, kanyonları, şelaleleri ve yöresel lezzetleriyle ziyaretçilerine farklı rotalar sunuyor.

Bölgede Hitit, Urartu, Med, Roma, Doğu Roma, Mengücekliler, Selçuklu ve Osmanlı başta olmak üzere çok sayıda medeniyetin hüküm sürdüğü Erzincan, tarihi İpek Yolu'nun kuzey aksı üzerinde bulunmasıyla da önem taşıyor.

Urartuların batıdaki önemli garnizon ve idari merkezlerinden Altıntepe'nin bulunduğu kent, zengin su kaynakları, derin kanyonları, verimli tarım arazileri ve yaylalarının yanı sıra doğa sporlarına elverişli coğrafyasıyla da öne çıkıyor.

Ekşisu Sazlığı ve Mesire Alanı

Kent merkezine yaklaşık 11 kilometre uzaklıktaki Ekşisu Sazlığı ve Mesire Alanı, doğal maden suyu Bögert, piknik ve rekreasyon alanlarıyla ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Yaklaşık 200 kuş türüne ev sahipliği yapan sazlık çevresi, doğal yapısıyla önemli bir kuş yaşam alanı oluştururken, bölgedeki hava akımları yamaç paraşütü organizasyonlarına da imkan sağlıyor.

Girlevik Şelalesi

Erzincan kent merkezine yaklaşık 35 kilometre mesafedeki Çağlayan beldesinde bulunan Girlevik Şelalesi, üç kademeli kaya yapısı ve yüksek su debisiyle kentin öne çıkan doğal güzellikleri arasında.

Yaz aylarında çevresindeki bitki örtüsü ve serin havasıyla ziyaretçilerine dinlenme imkanı sunan şelale, kış aylarında suyunun donmasıyla oluşan buz sarkıtları nedeniyle buz tırmanışı yapan sporcuların da rotasında yer alıyor.

Karanlık Kanyon

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde Karasu Vadisi boyunca uzanan Karanlık Kanyon, 500-600 metreyi bulan kaya duvarları ve bazı bölümlerde 2 metreye kadar daralan geçitleriyle dikkati çekiyor.

Derin kanyon yapısı nedeniyle doğa ve macera tutkunlarının ilgisini çeken bölge, çeşitli ekstrem sporların yanı sıra safari gibi etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

Kanyonda ayrıca, vaşak ve dağ keçisi gibi yaban hayvanlarının yaşam alanları bulunuyor.

Kemaliye Taş Yol

Kemaliye ilçesindeki tarihi Taş Yol'un yapımına 1870'te başlandı. Yöre halkının uzun yıllar süren çalışmalarıyla 2002'de tamamlanan yaklaşık 8 kilometrelik yol, 38 tüneli, dik kanyon yamaçları ve keskin virajlarıyla bölgenin dikkati çeken rotaları arasında yer alıyor.

Fırat Nehri vadisi boyunca uzanan güzergah, özellikle fotoğraf ve doğa tutkunlarının ilgisini topluyor.

Altıntepe Ören Yeri

Üzümlü ilçesi sınırlarındaki Altıntepe Ören Yeri, Urartu ve Doğu Roma dönemlerinden kalıntılarıyla Erzincan'ın erken tarihine ışık tutuyor.

Alanın içerisinde Urartu dönemine ait saray, kabul salonu, kanalizasyon şebekesi ve anıtsal oda mezarları bulunuyor.

Kemaliye'nin tarihi kent dokusu

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kemaliye'nin tarihi kent dokusu, geleneksel ahşap ve taş mimarili evleri, özgün kapı tokmakları, dutlukları ve Fırat Nehri'ne açılan sokaklarıyla dikkati çekiyor.

Tarihi ilçe merkezi, geleneksel mimarinin günlük yaşamla iç içe sürdürüldüğü yapısıyla ziyaretçilere açık hava müzesi niteliğinde bir gezi deneyimi sunuyor.

Mama Hatun Külliyesi

Tercan ilçesindeki Mama Hatun Külliyesi, Saltuklu Beyliği döneminde 12. yüzyılın sonlarında inşa edildi.

Kervansaray, hamam, mescit ve Mama Hatun Türbesi'nden oluşan külliye, özellikle dairesel plana sahip türbesiyle Anadolu Türk türbe mimarisinin özgün örnekleri arasında gösteriliyor.

Yöresel lezzetler

Erzincan mutfağında ise kentin coğrafi özellikleri ve geleneksel üretim kültürünün izlerini taşıyan çeşitli lezzetler öne çıkıyor.

Munzur ve Şebinkarahisar yaylalarında beslenen koyunların sütünden hazırlanan ve tulumlarda olgunlaştırılan coğrafi işaretli Erzincan tulum peyniri, kentin öne çıkan yöresel ürünleri arasında bulunuyor.

Yüksek rakımlı yaylalarda yetiştirilen hayvanların etinden hazırlanan Erzincan döneri, kentin geleneksel yemek kültürünün önemli örneklerinden biri olarak biliniyor.

Mayalı hamurun tereyağıyla katmerlendirilmesi ve unlu iç harçla hazırlanmasıyla yapılan geli ya da kete de yörede tüketilen hamur işleri arasında yer alıyor.

Kemaliye'nin geleneksel tatlarından Lök tatlısı, kuru dut ve cevizle hazırlanırken, kurutulmuş kayısının tereyağında kavrulmasıyla yapılan gasefe de yöresel tatlılar arasında bulunuyor.

Sert mayasız hamurun fırınlanıp ufalanması, sarımsaklı süzme yoğurt ve kızdırılmış tereyağıyla servis edilmesiyle hazırlanan babikko da Erzincan mutfağının yöreye özgü yemekleri arasında.

Üzümlü ilçesine özgü Cimin üzümü ise ince kabuğu, hafif mayhoş aroması ve iri taneleriyle öne çıkan coğrafi işaretli sofralık üzüm çeşitlerinden biri olarak biliniyor.