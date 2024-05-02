Erzincan'daki maden kazasıyla ilgili TBMM'de araştırma komisyonu kuruldu - Son Dakika
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Erzincan'daki maden kazasıyla ilgili TBMM'de araştırma komisyonu kuruldu

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Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen toprak kayması sonucu 9 işçinin toprak altında kaldığı kazayla ilgili olarak TBMM'de İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu kuruldu. Komisyon, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerini dinlemek üzere toplandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ederken, Anagold Madencilik ve Çalışma Bakanlığı yetkilileri de yarın komisyonda dinlenecek.

02.05.2024 17:45
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(ANKARA)- Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde 9 işçinin toprak altında kaldığı liç kaymasıyla ilgili TBMM'de kurulan İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu'nda, bugün Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri dinleniyor. AKP'li Komisyon Başkanı Atay Uslu, yarın Anagold Madencilik ve Çalışma Bakanlığı yetkililerinin dinleneceğini söyledi.

Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan Çöpler Altın Madeni'nde 9 işçinin toprak altında kaldığı liç kaymasıyla ilgili TBMM'de kurulan İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu, bugün saat 13.00'te Komisyon Başkanı Atay Uslu'nun başkanlığında toplandı. Komisyon, bugün Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerini dinliyor. ÇED İzin Denetim Genel Müdürü Cihan Tatar, komisyona sunum yaptı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank da komisyon toplantısına katıldı.

Başkan Atay Uslu, pazartesi akşamı İliç'e gideceklerini, salı ve çarşamba günü incelemede bulunacaklarını yineledi. Komisyon, yarın Anagold Madencilik ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; 6 Mayıs pazartesi günü ise AFAD ve Devlet Su İşleri (DSİ)  yetkililerini dinleyecek.

Anagold Madencilik facianın ardından toprak kaymasının yığın liç alanı bölgesinde saat 14.28'te meydana geldiğini açıklamıştı. Açıklamada, AFAD'a acil bilgilendirme yapıldığı ve güvenlik önlemlerinin alındığını öne süren şirket, 'olayın ivedilikle açığa kavuşturulması için tüm imkanların seferber edileceğini' öne sürmüştü.

Erzincan\'daki maden kazasıyla ilgili TBMM\'de araştırma komisyonu kuruldu
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Erzincan'daki maden kazasıyla ilgili TBMM'de araştırma komisyonu kuruldu - Son Dakika

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