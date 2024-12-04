Erzincan'dan İdlib'e 120. Yardım Tırı - Son Dakika
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Erzincan'dan İdlib'e 120. Yardım Tırı

Erzincan\'dan İdlib\'e 120. Yardım Tırı

Erzincan'dan Suriye'nin İdlib bölgesine 1 tır insani yardım malzemesi yola çıktı.

04.12.2024 19:19
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Erzincan'dan Suriye'nin İdlib bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlanan 1 tır insani yardım malzemesi yola çıktı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Erzincan Şubesi öncülüğünde hayırseverlerden temin edilen kömür, temel gıda maddeleri ile giyecek yüklü 120. tırın uğurlanması için dernek binası önünde tören düzenlendi.

Vali Hamza Aydoğdu, burada yaptığı konuşmada, İHH aracılığıyla toplanan yardımların mazlum ve masum coğrafyaya uğurlandığını söyledi.

Yardımların toplanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Aydoğdu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Allah hepsinden razı olsun. Bu coğrafyada yaşamamın güzelliklerini en iyi şekilde gösteriyorlar. Bu vesileyle de 120. tırımızı da Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gönderiyoruz. Bu kış şartlarında hakikaten dışarıda durmak çok zor. Ama burada Erzincanlı kardeşlerimiz 120. yardım tırını da gönderiyorlar. Bu vesileyle destek veren ve yardımlarını esirgemeyen Erzincanlı kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Tırımızın da yolu açık olsun, inşallah kazasız belasız gideceği yere ulaşır."

Derneğin basın sözcüsü Halil İbrahim Akkoyunlu da kentten bir tır insani yardım malzemesini daha ihtiyaç sahiplerine göndermenin huzurunu yaşadıklarını belirtti.

Suriye'de devam eden savaşa dikkati çeken Akkoyunlu, "Uluslararası kamuoyu ve insan hakları örgütlerinin de sessiz kaldığı bu zulme dur demek ve bu mağduriyetin bir nebze de olsun giderilebilmesi için elimizden gelen yardımları din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin tüm savaş mağdurlarına ulaştırmak istiyoruz. Bu durum, insanlık ve kulluk şuurunun bilincinde olan her birey için bir görev konumuna gelmiştir. Bu bağlamda 'kış üşütür, iyilik ısıtır' şiarıyla çıktığımız bu haklı davada, siz değerli bağışçılarımızın destekleriyle topladığımız yardımları savaş bölgelerine ve mülteci kamplarına gönderiyoruz. Her geçen gün artan zulüm ve ağır kış şartlarını bir nebze de olsa hafifletmek için hazırlanan odun, kömür, soba, battaniye, kışlık giyim bot ve temel gıda maddelerinden oluşan tırımız yola çıkıyor." diye konuştu.

Vali Aydoğdu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı törende insanı yardım tırı, dualarla Suriye'ye uğurlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzincan'dan İdlib'e 120. Yardım Tırı - Son Dakika

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