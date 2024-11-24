Erzincan-Sivas Karayolu Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Kapandı

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ERZİNCAN- Sivas karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Güzergahta seyir halindeki araçlar trafik polislerince uygun alanda yol açılıncaya kadar bekletiyor.

Erzincan'da öğleden sonra etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu. Özellikle yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası Sakaltutan ve Kızıldağ Geçidi kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda kalan araçların trafiği engellememesi için kara yolları ve polis ekipleri, iş makinesi desteğiyle yoğun çalışma yürütüyor.

Haber-Kamera: Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN,