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Erzurum, Ağrı, Iğdır ve Kars'ta Kar ve Tipi Nedeniyle 360 Yerleşim Yerine Ulaşım Sağlanamıyor - Son Dakika
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Erzurum, Ağrı, Iğdır ve Kars'ta Kar ve Tipi Nedeniyle 360 Yerleşim Yerine Ulaşım Sağlanamıyor

Erzurum, Ağrı, Iğdır ve Kars illerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 360 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Erzurum'da 35 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarına başladı. Ağrı'da 296, Iğdır'da 24 ve Kars'ın Digor ilçesinde ise 5 köy yolu ulaşıma kapalı durumda. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Erzurum, Ağrı, Iğdır ve Kars\'ta Kar ve Tipi Nedeniyle 360 Yerleşim Yerine Ulaşım Sağlanamıyor
24.01.2024 - 10:29,
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Erzurum, Ağrı, Iğdır ve Kars'ta 360 yerleşim yerine kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum'da 35 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yollarda karla mücadele çalışması başlattı.

Kar ve tipi nedeniyle Ağrı'da 296, Iğdır'da 24 ve Kars'ın Digor ilçesinde 5 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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