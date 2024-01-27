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Erzurum, Ardahan ve Kars'ta Kar Yağışı ve Tipi Nedeniyle Yollar Kapandı - Son Dakika
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Erzurum, Ardahan ve Kars'ta Kar Yağışı ve Tipi Nedeniyle Yollar Kapandı

Erzurum, Ardahan ve Kars illerinde kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı kara yolları ulaşıma kapandı. Olumsuz hava koşulları sebebiyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmezken, karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarına başladı. Ardahan-Şavşat ve Kağızman-Ağrı kara yolları büyük araçların geçişine kapatılırken, Kars-Iğdır kara yolunda da ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Erzurum, Ardahan ve Kars\'ta Kar Yağışı ve Tipi Nedeniyle Yollar Kapandı
27.01.2024 - 21:03,
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Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı kara yolları ulaşıma kapandı.

Erzurum'da aralıklarla etkili olan kar hayatı olumsuz etkiliyor.

Kent çıkışında bekleyen polis ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle ağır tonajlı araçların Çat- Bingöl istikametine geçişine izin vermiyor.

Karayolları ekipleri de karla mücadele çalışması başlattı.

Ardahan

Ardahan'da da kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle kenti Karadeniz bölgesine bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolu büyük araçların geçişine kapatıldı.

Kars

Kars'ta da kar yağışı ve tipi nedeniyle Kağızman- Ağrı kara yolu, tüm araçların geçişine kapatıldı.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolun açılması için kar küreme çalışmasına devam ediyor.

Kars- Iğdır kara yolunda da kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kaynak: AA
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