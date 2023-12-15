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Erzurum Cağ Kebabı 2023'ün En İyi 20. Lezzeti Oldu - Son Dakika
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Erzurum Cağ Kebabı 2023'ün En İyi 20. Lezzeti Oldu

Erzurum'un coğrafi işaret ile tescillenen lezzeti cağ kebabı, TasteAtlas'ın hazırladığı listede 2023'ün en iyi 20'nci lezzeti olarak yer aldı. Cağ kebabı, Erzurum'un 2 bin 500 rakımlı yaylalarında beslenen koyunların eti ile hazırlanıp odun ateşinde pişirilerek servis ediliyor.

Erzurum Cağ Kebabı 2023\'ün En İyi 20. Lezzeti Oldu
15.12.2023 - 09:55,
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ERZURUM'un coğrafi işaret ile tescillenen ürünü cağ kebabı, TasteAtlas'ın hazırladığı listeye göre 2023'ün en iyi 20'nci lezzeti oldu.

Geleneksel tarifler ile otantik restoranların öne çıkarılması için içerik üreten Hırvatistan merkezli seyahat rehberi TasteAtlas (Lezzet Atlası), 2023 yılının en iyi 100 lezzetini açıkladı. Bunlardan biri de Erzurum'un 22 Şubat 2010'da coğrafi işaret ile tescillenen lezzeti, cağ kebabı oldu. Listede 20'nci sırada yer alan cağ kebabı, Erzurum'un 2 bin 500 rakımlı yaylalarında beslenen koyunların eti ile yapılıyor. Karabiber, pul biber, reyhan ve tuz gibi baharatlar ile harmanlanan kemiksiz et, en az 48 saat buzdolabında bekledikten sonra 'cağ' adı verilen şişlere takılıyor. Daha sonra bu şekilde hazırlanan etler, odun ateşinde pişirilip, servis ediliyor.

'54 ÜRÜNÜMÜZ COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ ALDI'

Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, "Cağ kebabının yalnızca Türkiye'de değil; tüm dünyada kabul görmesi, işletmelerimiz için büyük önem taşımakta. Cağ kebabı, coğrafi işaret alan ürünlerimizden biri. En iyi 100 yemek arasında 20'nci olması, Erzurum'a has bu lezzetin dünya tarafından tanınması için de önemli bir gelişme. ETB olarak başta cağ kebabı olmak üzere şehrimize özel ürünleri hem Türkiye hem de dünyaya tanıtmak için coğrafi işaret almaya büyük önem veriyoruz. Türkiye'de, coğrafi işaretli ürün tescilinde 3'üncü sıradayız. Şu ana kadar toplamda şehrimiz adına 54 ürünümüz coğrafi işaret tescili aldı. Yıllardır üzerinde durduğumuz çalışmalarımız nihayet meyve vermeye başladı. İnşallah hedefimiz, şehrimizi gastronomi anlamında daha da ileri noktalara getirmektir" dedi.

'CAĞ KEBABI, HAK ETTİĞİ YERDE'

Cağ kebabı işletmecisi Muammer Tanhaş ise "Erzurum'un rakımı yüksek yaylalarında beslenen koyunların eti ile hazırlanan cağ kebabı çok önemli bir lezzet. Koyunda olan bütün lezzetler, bir cağda toplandığı için çok güzel oluyor. Bir hayvanda olan but, antrikot, pirzola, kaburga hepsi bir cağda toplanıyor. Bu da cağ kebabının lezzetini artıyor. Erzurum'un en önemli lezzetinin dünyada 20'nci olması bizi mutlu etti. Cağ kebabı, hak ettiği yerde" diye konuştu.

Öte yandan TasteAtlas'ın listesine; 37'nci sırasında İskender kebap, 38'inci sıradan mantı, 60'ıncı sırasından döner, 70'inci sırasından Adana kebap, 72'nci sıradan mercimek çorbası, 77'nci sırasında Hünkar beğendi, 89'uncu sıradan tombik döner, 79'uncu sıradan kokoreç girdi. Kokoreç ise listede Yunanistan lezzeti olarak 'kokoretsi' adı ile yer aldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Erzurum Cağ Kebabı 2023'ün En İyi 20. Lezzeti Oldu - Son Dakika
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