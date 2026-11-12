Erzurum Çat'taki Sarıkaşık Mahallesi'nde kar ve yeşil alanlar görüntülendi - Son Dakika
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Erzurum Çat'taki Sarıkaşık Mahallesi'nde kar ve yeşil alanlar görüntülendi

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Erzurum Çat\'taki Sarıkaşık Mahallesi\'nde kar ve yeşil alanlar görüntülendi
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Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Sarıkaşık Mahallesi'nde sonbahar ve kış aynı anda yaşanıyor. Bingöl sınırındaki 2114 metre rakımdaki mahallede bir yan karla beyaza bürünürken diğer yan yeşil ve kahverengi tonlarında kaldı; gece sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar düşüyor.

Erzurum'un Çat ilçesine bağlı kırsal mahallede sonbahar ve kış aynı anda yaşanıyor.

Kent merkezine yaklaşık 100 ve ilçe merkezine de 40 kilometre uzaklıkta Bingöl sınırında 2114 metre rakımda yer alan Sarıkaşık Mahallesi'nde iki mevsim bir arada görülüyor.

Mahallenin bir yanı birkaç gün önce etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünürken diğer yanı da yeşil ve kahverenginin tonlarında bulunuyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kırsal mahalledeki sonbahar ve kış mevsimleri aynı manzarada buluşuyor.

Kırsal mahalle ve oluşan manzara dronla görüntülendi.

Kaynak: AA
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