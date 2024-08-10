Erzurum'da 112 Acil Servis ve sağlık kuruluşlarında çalışan gönüllüler, doğal afetlere karşı hazır bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erzurum'da 112 Acil Servis ve sağlık kuruluşlarında çalışan gönüllüler, doğal afetlere karşı hazır bekliyor

Erzurum\'da 112 Acil Servis ve sağlık kuruluşlarında çalışan gönüllüler, doğal afetlere karşı hazır bekliyor

Erzurum'da 112 Acil Servis ve çeşitli sağlık kuruluşlarında çalışan 226 gönüllü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), sel ve deprem gibi doğal afetlere karşı hazır kıta bekliyor.

10.08.2024 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da 112 Acil Servis ile çeşitli sağlık kuruluşlarında çalışan 226 gönüllü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), sel ve deprem gibi doğal afetlere karşı hazır kıta bekliyor.

Dondurucu soğukların yaşandığı ve kışın uzun sürdüğü Erzurum'da, 112 Acil Servis ve çeşitli hastanelerde görev yapan sağlıkçılardan oluşan toplamda 226 gönüllü UMKE personeli bulunuyor.

İl Ambulans Başhekimliği yanındaki istasyonda 7/24 hazırda bekleyen nöbetçi ekip, tam donanımlı araçların bakımlarını yapıyor, depolarda muhafaza edilen tıbbi cihaz, malzeme ve ekipmanları aralıklarla kontrol ediyor.

Olası deprem, sel, çığ, heyelan gibi doğa kaynaklı afetlerin yanı sıra radyolojik ve nükleer yaralanma vakalarında komuta merkezinden gelen anonsla harekete geçen nöbetçi ekip, içinde 54 metrekarelik çadır, Elektrokardiyografi ve röntgen cihazı, oksijen sistemleri, hasta başı monitör, jeneratör, ameliyat ve tedavi ekipmanı, ilaç ve tıbbi cihazın bulunduğu tam donanımlı UMKE araçlarıyla olay yerine intikal ediyor.

Araçlarla taşıdıkları ekipmanları afet bölgesine götürüp adeta bir hastaneye dönüştüren ekip, burada yaralılara ilk müdahaleyi yapıyor.

Yılbaşından bu yana 36 afete müdahale eden Erzurum UMKE ekibi, belirli zamanlarda teorik ve uygulamalı eğitimlere katılarak bilgilerini güncelliyor.

"Olası afet durumunda olaylara ilk müdahalede bulunuyor"

İl Ambulans Başhekimi Dr. Furkan Soner Taş, AA muhabirine, kent genelindeki gönüllü 226 UMKE personelinin afet durumlarında göreve hazır olduğunu söyledi.

Olaylara reaksiyon sürelerinin çok kısa olduğunu, bir süre önce kentte meydana gelen sel felaketinde diğer kurumlarla afet bölgesine hızlıca intikal ettiklerini anlatan Taş, "5 UMKE aracımız, lojistik araç, kamyonlar, sahra hastanesi, sahra çadırları ve acil müdahale üniteleriyle afet olan yerlere intikal ediyoruz. Başhekimliğimizin yanındaki UMKE istasyonumuzda ekipler 7/24 hazır bekleyerek olası afet durumunda olaylara ilk müdahalede bulunuyor." dedi.

Afet durumunda bütün araçların UMKE istasyonuna çok kısa sürede toplanıp hazırda beklediğini ifade eden Taş, komuta merkezinden sağlanan koordinasyon kapsamında ekiplerle sahaya indiklerini aktardı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde UMKE'nin yaptığı işlerle öneminin bir kez daha anlaşıldığını ve afetlerde etkin rol oynadığını vurgulayan Taş, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımıza afet durumlarında yardımcı olmaktan mutluluk duyuyoruz. Afet durumlarında bakanlık ve kriz merkezlerine bağlanabileceğimiz uydu telefonlarımız var, bunları kullanarak görevleri icra ediyoruz. Afetin büyüklüğüne göre tedbir alıyoruz. Özellikle bir afet olayına müdahale ettiğimizde oraya çadırlarla hastane kuruyoruz."

"Gerçekten bu iş fedakarlık istiyor"

Erzurum UMKE sorumlusu Battal Adıgüzel de 2003 yılından beri UMKE'de görev yaptığını, sürekli eğitimlere katıldığını, yurt içi ve dışında çok göreve gittiğini belirtti.

UMKE'nin gönüllülük işi olduğunu işaret eden Adıgüzel, "Normalde 112 Acil Servis personeliyim, UMKE'ye gönüllü girdim. Öyle şeylerle karşılaşıyoruz ki depremler ve seller, askeri operasyon bölgelerine bile gidiyoruz. Her türlü tehlikeyle karşılaşabiliyoruz. Gerçekten bu iş fedakarlık istiyor." diye konuştu.

2011 yılındaki depremde Van'a gittiğini, Hatay Cilvegözü Sınır Kapısı'nda sahra hastanesi kurup yaralılara müdahalede bulunduklarını anlatan Adıgüzel, yaklaşık 20 yıllık görev süresince unutulmaz olaylara tanıklık ettiğini, afetlerde yaralıları, çocukları hayata tutundurdukları için çok mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

UMKE'de görevli Dr. Zehranur Çavdar da "İnsanların en çok ihtiyaç duyduğu zamanlarında ellerinden tutup yardımcı oluyoruz. Olayın en sıcak anında, hastanın yanındasınız. Bu yüzden UMKE'de çalıştığım için hem gururlu hem de mutluyum. Geçen aylarda şehrimizde sel felaketinde görev yaptık, yaralılar ve hasta yakınlarına da yardımcı olduk." ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir de afetlerde, hayatın her alanında hayat kurtarmak ve yaraları sarmak için çaba gösteren isimsiz ve fedakar kahramanların UMKE Haftası'nı kutladı.

Kaynak: AA

Acil Servis, erzurum, Deprem, Acil Durum, Doğal Afetler, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da 112 Acil Servis ve sağlık kuruluşlarında çalışan gönüllüler, doğal afetlere karşı hazır bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:30 Yıllık kapasitesi 9 milyon yolcu Çukurova Uluslararası Havalimanı hizmete açıldı Yıllık kapasitesi 9 milyon yolcu! Çukurova Uluslararası Havalimanı hizmete açıldı
14:36 Genç kadın sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü Genç kadın sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü
13:55 İmamoğlu’ndan Paris eleştirilerine yanıt: Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir konu yok İmamoğlu'ndan Paris eleştirilerine yanıt: Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir konu yok
13:28 Ülkesi felaketle boğuşan Kim Jong-un, yardım tekliflerini reddetti Ülkesi felaketle boğuşan Kim Jong-un, yardım tekliflerini reddetti
13:07 İsrail, El-Tabin Okulu’na yönelik saldırıda 907’şer kilogramlık 3 bomba kullandı İsrail, El-Tabin Okulu'na yönelik saldırıda 907'şer kilogramlık 3 bomba kullandı
08:04 İsrail ordusu, sabah namazı kılan masumları hedef aldı En az 100 ölü, onlarca yaralı var İsrail ordusu, sabah namazı kılan masumları hedef aldı! En az 100 ölü, onlarca yaralı var
01:41 Ahlat’ta intihar girişiminden ilçe emniyet müdürü ve müftünün iknasıyla vazgeçildi Ahlat'ta intihar girişiminden ilçe emniyet müdürü ve müftünün iknasıyla vazgeçildi
00:39 Anne ve kızı sokak ortasında vuruldu Dehşet anları anbean kamerada Anne ve kızı sokak ortasında vuruldu! Dehşet anları anbean kamerada
00:18 “Yaralı Türk vatandaşını İmamoğlu yurda getiriyor“ iddialarına büyükelçiden açıklama var "Yaralı Türk vatandaşını İmamoğlu yurda getiriyor" iddialarına büyükelçiden açıklama var
23:42 Mauro Icardi’den çok konuşulacak 5. yıldız ve Batshuayi sözleri Mauro Icardi'den çok konuşulacak 5. yıldız ve Batshuayi sözleri
23:11 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu Paris 2024’te gümüş madalya kazandı Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu Paris 2024'te gümüş madalya kazandı
23:02 Aynı iş yerine ikinci saldırı Önce “Çekilin“ diye bağırdı sonra kurşun yağdırdı Aynı iş yerine ikinci saldırı! Önce "Çekilin" diye bağırdı sonra kurşun yağdırdı
22:49 Galatasaray, sezonun açılış maçında Hatayspor’u 2-1 yendi Galatasaray, sezonun açılış maçında Hatayspor'u 2-1 yendi
22:37 Mutlaka görmeniz lazım Süper Lig’de yeni sezonun ilk golü Hatayspor’dan Mutlaka görmeniz lazım! Süper Lig'de yeni sezonun ilk golü Hatayspor'dan
22:17 Türk futbolu böyle rezillik görmedi Yayıncı kuruluş, 1. Lig’in açılış maçını cep telefonuyla çekti Türk futbolu böyle rezillik görmedi! Yayıncı kuruluş, 1. Lig'in açılış maçını cep telefonuyla çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2024 17:03:24. #1.11#
SON DAKİKA: Erzurum'da 112 Acil Servis ve sağlık kuruluşlarında çalışan gönüllüler, doğal afetlere karşı hazır bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement