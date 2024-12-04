Erzurum'da 204 Şüpheli Yakalandı

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Erzurum'da geçen ay polis ekiplerince yapılan çalışmada, çeşitli suçlardan aranan 204 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde kasım ayında gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde 147 bin 741 kişi sorgulandı.

Ekiplerce yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 204 şüpheli yakalandı.

Yapılan trafik denetimlerinde ise 26 bin 119 araç kontrol edilerek, 753 sürücüye ceza kesildi. Ayrıca 713 umuma açık iş yeri, 554 park ve bahçe ile 1359 metruk bina kontrol edildi, 170 yoklama kaçağı tespit edildi.

Çalışmalarda, 15'i kurusıkı 30 tabanca, 15 av tüfeği, 220 bıçak, 386 fişek, 76 kilo 632,93 gram uyuşturucu ele geçirildi.