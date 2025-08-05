Erzurum'da 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Erzurum'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, geçen ay yaptıkları çalışmalarda, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 19'u Afganistan, 2'si İran ve 3'ü Suriye uyruklu olmak üzere 24 düzensiz göçmen yakaladı.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Düzensiz göçmenler Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.