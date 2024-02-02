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Erzurum'da Aras Nehri aşırı soğukta dondu - Son Dakika
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Erzurum'da Aras Nehri aşırı soğukta dondu

Erzurum'da son günlerde etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle Aras Nehri'nin yüzeyi buzla kaplandı. Tekman ilçesinden geçen nehir, aşırı soğuklardan dolayı buz kesti. Eksi 35 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Soğuk yüzünden birçok araç dondu ve sürücüler servislere başvurmak zorunda kaldı.

02.02.2024 10:45
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Erzurum'da aşırı soğukta Aras Nehri'ni dondu

ERZURUM - Erzurum'da son günlerde etkili olan dondurucu soğuklar Aras Nehri'nin yüzeyinin buzla kaplanmasına neden oldu.

Tekman ilçesinden geçen Aras Nehri son günlerde aşırı soğuklardan dolayı buz kesti. Zaman zaman eksi 35 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı hayatı olumsuz olarak etkilemeye devam ediyor. Tekman'da soğuk yüzünden çok sayıda araçta dondu.

Araç sürücüsü Abdulhadi Akgüvercin, donan araçlarını servislere götürmek zorunda kaldıklarını belirterek, "Son 3 gündün çok soğuk. Her yer dondu. Araçlarımızı çalıştırmakta dahi güçlük çekiyoruz. Araç seyrederken bile yolda donabiliyor" diye konuştu.

Erzurum\'da Aras Nehri aşırı soğukta dondu
Kaynak: İHA

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