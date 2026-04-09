Erzurum Valisi Baruş, Asayiş ve Sokak Hayvanları Çalışmalarını Değerlendirdi

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Erzurum Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Uğurlu ile birlikte il genelinde 2025 ve 2026 yıllarının ilk üç aylık asayiş verilerini paylaştı. Vali Baruş, kolluk güçlerinin amacının Erzurum'u daha güvenli hale getirmek olduğunu belirterek, çeteler, organize suç örgütleri, zehir tacirleri ve terör örgütleriyle mücadelenin amansız şekilde süreceğini vurguladı.

Sokak hayvanları konusunda yapılan çalışmalar neticesinde başıboş dolaşan hayvanlardan kaynaklanan sorunun çözüldüğünü ifade eden Baruş, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin bu konuda hizmet verdiğini ve ihbarların 6 saat içinde sonuçlandırıldığını açıkladı. Hayvan bakımevlerinin kapasitesinin artırıldığını ve barındırma sorunu bulunmadığını belirtti.

Asayiş olaylarında 2026 yılında yüzde 18,3 artış olduğunu kaydeden Vali Baruş, kişilere ve malvarlığına karşı işlenen suçlarda azalma, diğer kategorilerde artış olduğunu söyledi. Dolandırıcılık suçlarına dikkat çekerek vatandaşları uyardı ve resmi makamların telefonla para istemediğini hatırlattı.

2026 yılında operasyon sayılarında artış yaşandığını belirten Baruş, kaçakçılık, organize suçlar ve narkotik suçlarla mücadelede önemli gelişmeler kaydedildiğini ifade etti. Göçmen kaçakçılığı ile mücadelede operasyon ve yakalama sayılarının arttığını, trafik kazalarında ise artış olduğunu vurgulayarak sürücüleri dikkatli olmaya çağırdı.