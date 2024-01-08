Erzurum\'da Atletizmde Başarıya Ulaşan Üçüz Kardeşler

ERZURUM'da tek yumurta üçüzü olup, atletizm dalında çeşitli yarışmalara katılan 15 yaşındaki Mert, Yusuf ve Ömer Aslan , 2,5 yılda birçok madalya kazandı. Hem bölgesel hem de ulusal yarışmalarda başarılar elde eden üçüz kardeşler, Erzurum Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nce de 2023'nün en başarılı sporcuları olarak ödüllendirildi. Sporcu arkadaşları tarafından 'efsane üçlü' olarak tanınan üçüz kardeşler, bundan sonra da birlikte çalışıp, Türkiye 'yi uluslararası arenada temsil etmek istiyor.

Aşkale ilçesinde yaşayan İmran- Ayhan Aslan çiftinin tek yumurta üçüzleri olarak dünyaya gelen Mert, Yusuf ve Ömer Aslan, 'atletizmin üçüzleri' olarak dikkat çekiyor. İnkılap Ortaokulu'nda yapılan spor seçmelerinde Aşkale Belediyespor Kulübü atletizm antrenörü Elif Eyüp, antrenmana çağırdığı Mert'in ardından yetenekli olabileceklerini düşünerek diğer kardeşler Ömer ve Yusuf'u da davet etti. Elif Eyüp'ün çalıştırdığı üçüzler, katıldıkları il şampiyonalarında dereceler elde etti. Bölge yarışlarından da başarıyla dönen üçüzler, okullar arası Türkiye şampiyonalarında çok sayıda madalya aldı.

2023'ÜN BAŞARILI SPORCULARI OLDULAR

Son olarak geçen aylarda gerçekleştirilen okullar grup müsabakalarında 60 metre ve 100 metre engellide Ömer Arslan, 800 metrede Mert Aslan, 1500 metrede Yusuf Aslan 1'inci olarak kürsüye çıktı. Kardeşler, 4x100 bayrak yarışmasında da takım halinde birinci olmayı başardı. Erzurum'daki Reşit Karabacak Spor Lisesi'nde eğitimlerine devam eden kardeşlerden Ömer, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne alındı. Üçüzler ayrıca Erzurum Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nce 2023 yılının başarılı sporcuları olarak seçildi. Ödüllerini düzenlenen törenle alan kardeşler, 2024'teki yarışmaları kazanmak amacıyla çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. 'BİRBİRİMİZİ DESTEKLİYOR VE MOTİVE EDİYORUZ'

Mert Aslan, "Benden sonra diğer kardeşlerim de atletizme başladı. Üçüz olarak hep birlikte hareket ediyoruz. Antrenman ve yarışmalarda birbirimizi destekliyor ve motive ediyoruz. İlk hedefimiz, milli formayı giyerek ülkemizi uluslararası müsabakalarda ve olimpiyatlarda temsil etmek" diye konuştu. Ömer Aslan da 800 ve 1500 metrede koştuğunu belirterek, yarış sırasında birbirlerini destekleyip, motive olduklarını söyledi.

'EFSANE OLMAK İSTİYORUZ'

Yusuf Aslan ise bugüne kadar her şeyi beraber yaptıklarını söyledi. Antrenman ve yarışlarda birbirlerine destek olduklarını anlatan Aslan, sporu da beraber sürdürmeye kararlı olduklarını söyledi. Sporcu arkadaşlarının kendilerine 'efsane üçlü' dediklerini belirten Aslan, "Biz de atletizmde efsane olmak istiyoruz. Üçüz olarak spora devam edip, milli formayla ülkemiz adına yarışmak istiyoruz" diye konuştu.

'MİLLİ TAKIMA GİRME ŞANSLARI ÇOK YÜKSEK'

Erzurum Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nce 2023 yılının en iyi antrenörlerinden biri olarak seçilip, ödül alan Elif Eyüp de şunları söyledi: "Antrenman sonrası kardeşini almaya gelen Ömer'den üçüz olduklarını öğrendim. Üçüzlerin kabiliyetli olacaklarını düşünerek kulübe davet ettim. 3 kardeş de atletizmde birbirinden yetenekli çıktı. Yerel, bölgesel ve ulusal birçok yarışmaya katıldı. Elde ettikleri başarı sonrası Ömer, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'ne sporcu olarak seçildi. Bu yıl milli takım yarışmaları var. Üçüzlerin milli takıma girme şansları çok yüksek. Üçüz kardeşlerin önce milli formayı giyip, ardından uluslararası yarışlarda ülkemizi temsil etmelerini istiyoruz. Bu konuda ben de onlara elimden gelen desteği vereceğim."