Erzurum\'da Bisikletle Doğayla İç İçe Yaşam

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Erzurum'da yaşayan 58 yaşındaki Ömer Faruk Özler, yarım asırdır çevirdiği bisiklet pedalıyla dağ, tepe ve zorlu arazi dinlemeden doğayla iç içe bir yaşam sürüyor.

Çeşitli kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarında görev aldıktan sonra emekli olan Özler, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Erzurum Şube Başkanlığı görevini yürütüyor.

Babasının Almanya'dan getirttiği bisikletin selesine 5 yaşındayken oturan Özler, yaklaşık 53 yıldır hayatının her alanında bisikleti kullanıyor.

İki oğluna ve çevresindekilere de bisiklet sevdası aşılayan, çocukları ve arkadaşlarıyla dağ tepe ve zorlu araziler demeden farklı yerlerde pedal çeviren Özler, hem doğayla iç içe vakit geçiriyor hem de bilmediği yerleri keşfediyor.

Bisiklet sevdasını bir yaşam tarzına dönüştüren Özler, bu alışkanlığıyla sağlıklı bir hayat geçiriyor.

"Hayatımda hiçbir kötü alışkanlık oluşmadı"

Ömer Faruk Özler, AA muhabirine, çocukken futbol oynamayı sevmediğini ve beceremediğini, arkadaşlarının arasına girmediği için bisiklete binerek her yerde dolaştığını söyledi.

O dönem kısıtlı imkanların olduğunu anlatan Özler, "Daha sonra benimle bisikleti sevmeye başlayan, çeşitli imkanları olan arkadaşlarım katılmaya başladı. Böyle güzel bir grup kurduk. Hayatımda hiçbir kötü alışkanlık oluşmadı. Nedenini tamamen bisiklete bağlıyorum." dedi.

Bisiklet sevgisinin çevresindekilere de yansıdığını aktaran Özler, şöyle devam etti:

"Ben de gördüğüm bu pozitif durumu çevremdeki bütün insanlara, akrabalarıma, çocuklarıma aktarmaya gayret sarf ettim. Çünkü bisiklet insanın ruhunu dinlendiriyor, stresini atıyor. Kafandaki bütün olumsuzlukları tamamen bırakabiliyorsun. Sinirli olduğunuz bir anda bisiklete binmeniz hem sağlıklı yaşam hem de stres atmanız açısından mükemmel bir neden.

Dağlarda dolanıyorsunuz, çiçeği, böceği, hayvanı her türlü mahlukatla karşı karşıyasınız. Onları hissedebiliyorsunuz. Bu benim yaşam şeklim. Takım elbiseli, kravatlı, rugan ayakkabılı, spor giyim hiç fark etmiyor. Hafta içi, hafta sonu devamlı bisiklet sırtındayım. Kışın da dahil olmak üzere çok şiddetli yağa kar harici bisiklet kullanmadığım gün çok azdır."

"Aile olarak bisiklet kullanıyoruz"

Bisikleti ulaşım aracı olarak kullandığını kaydeden Özler, trafiğin yoğun olduğu son dönemlerde bisikletle hareket etmenin stres seviyesini azalttığını ve zaman kazandırdığını belirtti.

Ailece bisiklet kullandıklarını dile getiren Özler, "Küçük oğlum Kaan, yaklaşık 13 yıldır yol arkadaşlığı yapıyor." dedi.

Grup arkadaşlarıyla kısa ya da uzun rotalar oluşturarak bisiklet sürdüklerini anlatan Özler, şunları kaydetti:

"İhtiyacımı görüyorum, markete bisikletle gidiyorum, alışveriş yapacağım bisikletle gidiyorum. Yani bunun için bir zaman saat verilmesine gerek yok. Kışın gece çok soğuk olduğu için imtina ediyorum, onu gündüzlerden değerlendiriyorum ama yazın öyle bir saat mevhumu olmadan devamlı kullanıyorum yani herhangi bir zaman, mekan, yer belli değil."

Özler, doğada bisiklet sürmeyi daha çok sevdiğini ve mutlu olduğunu ifade ederek, "Özellikle bu ilkbahar ve yaz dönemlerinde çok mükemmel oluyor, temiz hava alıyorsun." dedi.

Bisiklete binmediğinde huzursuz olduğunu vurgulayan Özler, "Bisiklet sürmenin sağlığa çok büyük etkisi ve bir sürü katma değeri var. Ben çok faydasını gördüm. Nefesim açıldı, kötü alışkanlık yok." ifadelerini kullandı.

"Babamla çok güzel anılar yaşadık"

Ömer Kaan Özler ise babaannesinin aldığı bisikleti 5 yaşında sürmeye başladığını söyledi.

Babasının bisiklet kullanmasına çok desteği olduğunu anlatan Özler, "Babamla çok güzel anılar yaşadık, çok uzun yollar yaptık. Yorulduğumuz, eğlendiğimiz, bir ağacın gölgesinde beraber soluklandığımız anlar oldu, güzel zamanlar geçirdik." diye konuştu.