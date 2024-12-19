Erzurum'da Buz Sarkıtları Tehlike Saçıyor - Son Dakika
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Erzurum'da Buz Sarkıtları Tehlike Saçıyor

Erzurum\'da Buz Sarkıtları Tehlike Saçıyor

Erzurum'da yoğun kar yağışının ardından oluşan büyük buz sarkıtları, insanların ve araçların güvenliğini tehdit ediyor. İtfaiye ekipleri bu sarkıtları kırmak için çalışmalar yaparken, meydana gelen kazalar güvenlik kameralarına yansıyor.

19.12.2024 09:58  Güncelleme: 10:03
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ERZURUM'da yoğun kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle çatılardaki dev buz sarkıtları tehlike oluşturuyor. Özellikle çok katlı binaların çatısından düşen kar ve buz kütleleri araçlarda hasara neden olurken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da kar yağışının ardından çatılarda oluşan ve boyları 3 metreyi bulan buz sarkıtları, insan hayatını tehdit ediyor. Her yıl ölüm, yaralanma ve hasara neden olan buz sarkıtlarına yönelik Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından 'buz kırma ekibi' oluşturuldu. Ekip sorumlu olduğu okul, cami, yaya ve araç trafiğinin yoğun yaşandığı bölgelerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediyenin yetkisi dışında kalan yerlerdeyse sarkıtlar tehlike saçmaya devam ediyor. Binada oturanlar tarafından kırılmayan veya kırılamayan buz sarkıtları, havaların ısınmasıyla düştüğünde insanların yaralanmasına ya da araçlarda hasara neden oluyor. Bu olaylardan bazıları, güvenlik kameralarına yansıyor. Kent merkezinde bir binadan düşen buz, otomobili hurdaya çevirdi. Oto lastik tamircisi ise bir iş yerinin çatısından düşen kar kütlesinin altında kaldı.

'KORKUDAN YÜRÜYEMİYORUZ'

Kışın Erzurum sokaklarında yürümenin bir kabusa dönüştüğünü söyleyen esnaf Furkan Savaş (30), "Kışın en büyük sıkıntılardan biri çatılarda oluşan buzlar. Korkudan yürüyemiyoruz. Haberlerde buz düşmesi sonucu yaralanma ya da otomobillerde büyük hasar oluştuğunu duyuyor, bazen de şahit oluyoruz. Çatılardan buz düşecek diye kaldırımda yürüyemediğimiz için yolun ortasında giden birçok kişi görebiliriz. Bu sefer de araç sahiplerinin küçük bir dikkatsizliği kazalara neden olabiliyor. İki gün önce bir öğle sıcağında önümüze buz düştü. İş yerinde çalışan arkadaşımız bir metre ile kurtuldu. Kısacası çatıdaki ve kaldırımdaki buz hayatımızı zorlaştırıyor. Erzurum cadde ve sokaklarında yürürken adeta Survivor'da yaşıyormuşuz gibi hissediyoruz kendimizi" diye konuştu.

Erzurumlu ev hanımı Necla Güneş (41) ise "Erzurum soğuk bir memleket. Yolda yürümeye korkuyoruz. Kayıp düşmekten korktuğumuz için dışarıya bile çıkamıyoruz. Geçtiğimiz gün çatıdan düşen buzla az daha yaralanacaktık" dedi.

Haber - Kamera: Asena TUTAR/ ERZURUM,

Kaynak: DHA

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