Erzurum'da camide kediye tekme atan kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum'da camide kediye tekme atan kişi gözaltına alındı

Erzurum\'da camide kediye tekme atan kişi gözaltına alındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Aziziye'deki Adalar Camisi'nde yatsı namazı sırasında cemaatten biri, yanındaki kediye tekme attı. Savrulan kedi imamın başına çarparken, şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı ve kişi gözaltına alındı.

ERZURUM'da bir camide yatsı namazı sırasında cemaatten bir kişinin tekmelediği kedi, savrulup, imamın başına çarptı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, kediye tekme atan kişi gözaltına alındı.

Aziziye ilçesi 2'nci Organize Sanayi Sitesi yakınında bulunan Adalar Camisi'nde cemaatin yatsı namazı kıldığı sırada içeriye bir kedi girdi. Bir süre camide dolaşan kedi, farz için saf tutan cemaatin yanına geldi. Bu sırada cemaatten biri, ayağının yanındaki kediye tekme attı. Savrulan kedi, namazı kıldıran imamın başına çarpıp düştü. İmam, hiçbir şey olmamış gibi secdeye gidip namaza devam ederken, yaşananlar caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖZALTINA ALINDI

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın ardından 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında kediyi tekmeleyen kişi gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, Güvenlik, Aziziye, Erzurum, Adalar, Güncel, kedi, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da camide kediye tekme atan kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Metroda saldırıya uğradı Günler sonra hastaneden acı haber geldi Metroda saldırıya uğradı! Günler sonra hastaneden acı haber geldi
MHRS randevusu almak isterken kredi kartından 44 bin 444 lira dolandırıldı MHRS randevusu almak isterken kredi kartından 44 bin 444 lira dolandırıldı
Kavurma imalathanesinde mide bulandıran manzara Kavurma imalathanesinde mide bulandıran manzara
Netanyahu: Gazze’nin yüzde 60’ında işgali genişleteceğiz Netanyahu: Gazze'nin yüzde 60'ında işgali genişleteceğiz
Belçika’da Türk babanın polis kurşunuyla hayatını kaybettiği iddiası Belçika'da Türk babanın polis kurşunuyla hayatını kaybettiği iddiası
İnce yapılan teklifi ilk kez açıkladı İnce yapılan teklifi ilk kez açıkladı
Sultanbeyli’de korsan taksi kavgasında 2 taksici bıçaklandı Sultanbeyli'de korsan taksi kavgasında 2 taksici bıçaklandı

13:54
Gülistan Doku soruşturmasında Albay ile eşinin ifadeleri ortaya çıktı: Telefon trafiği dosyadan gizlenmiş
Gülistan Doku soruşturmasında Albay ile eşinin ifadeleri ortaya çıktı: Telefon trafiği dosyadan gizlenmiş
13:51
AK Parti’ye geçen başkandan dikkat çeken çıkış Mansur Yavaş’a övgü, geçmişe eleştiri
AK Parti'ye geçen başkandan dikkat çeken çıkış! Mansur Yavaş'a övgü, geçmişe eleştiri
13:48
Canlı yayın görüntüsü olay olan Ersin Düzen’den açıklama geldi
Canlı yayın görüntüsü olay olan Ersin Düzen'den açıklama geldi
13:36
Uçak kalktı geliyor Süper Lig devi bir golcü daha getiriyor
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir golcü daha getiriyor
13:13
Ülkenin turizm kentine bomba yağdı Bölgeden gelen görüntüler korkunç
Ülkenin turizm kentine bomba yağdı! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
12:49
Gözler faiz kararındayken ünlü ekonomistten dikkat çeken tahmin
Gözler faiz kararındayken ünlü ekonomistten dikkat çeken tahmin
11:09
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 14:26:10. #7.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da camide kediye tekme atan kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement