Erzurum\'da Çığ Faciası: 1 Ölü, 3 Yaralı

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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Judo Genç Milli Takımı'ndan bir sporcunun hayatını kaybettiği 3'ünün de hafif yaralandığı çığ düşmesine ilişkin, "Büyükşehir Belediyemize veya diğer resmi makamlara herhangi bir bildirimleri olsa onların güvenli yürüyüş yapabilecekleri rotayı kendilerine bildirme imkanımız olabilirdi." dedi.

Vali Çiftçi, Palandöken Dağı'ndaki çığ bölgesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden sporcudan dolayı, spor camiasına ve millete başsağlığı diledi.

Sporcuların çıktığı alanın kayak merkezinin dışında olduğunu anlatan Çiftçi, burada genelde doğa yürüyüşleri ve ekstrem sporlar yapıldığını anlattı.

Çiftçi, sporcuların bölgeye kamp yapmaya geldiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Doğa yürüyüşü yapmaya çıktıklarında, herhangi bir şekilde Büyük Büyükşehir Belediyemize, AFAD ekiplerimize veya resmi makamlara herhangi bir bildirimleri olmamış. Demek ki rotayı kendileri belirlemişler. Halbuki Büyükşehir Belediyemize veya diğer resmi makamlara herhangi bir bildirimleri olsa biz onların güvenli yürüyüş yapabilecekleri rotayı kendilerine bildirme imkanımız olabilirdi. Zaten kayak merkezinde herhangi bir şekilde çığ düşme imkanı, ihtimali yok. Çünkü Büyükşehir Belediyemiz bu tür riskli olan alanlarda kendileri kontrollü bir şekilde çığ düşürme çalışmaları yapıyorlar. Eğer yine önceden haberimiz olsaydı yine yürüyüş yapacakları alanda da bu tür bir çalışma yapılabilir. Böyle bir üzücü hadisenin yaşanmasının önüne geçebiliriz."

Çiftçi, çığ düşen bölgede kayak yapılmadığını vurgulayarak, "Burası kapalı bir alan. Kayak merkezlerimiz şu anda bizim ön tarafımızda bulunan bölgede yer alıyor arkamızdaki alan şu anda Sultansekisi diye belirttiğimiz isimlendirdiğimiz alan, kayak alanı değil." diye konuştu.

Hastanelerde 3 yaralının bulunduğunu anlatan Çiftçi, "Sporcularımız hafif yaralı olarak hastanede, müşahit altında tutuluyorlar. Onların sağlıkları sıhhatleri iyi herhangi bir risk yok. Bir süre sonra da tahmin ediyorum ki şifayla taburcu olacaklar." dedi.

Vali Çiftçi'ye, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Selahattin Karslı ile diğer ilgililer eşlik etti.