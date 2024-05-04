Erzurum'da çocuklar, sağlıkçıların Gazze için "sessiz yürüyüş"ünü destekledi - Son Dakika
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Erzurum'da çocuklar, sağlıkçıların Gazze için "sessiz yürüyüş"ünü destekledi

Erzurum\'da çocuklar, sağlıkçıların Gazze için "sessiz yürüyüş"ünü destekledi

Erzurum'da çocuklar, "Aksa" ezgisiyle doktor ve sağlık çalışanlarının, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için 25 haftadır sürdürdükleri "sessiz yürüyüş"üne destek verdi.

04.05.2024 17:00
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Erzurum'da çocuklar, "Aksa" ezgisiyle doktor ve sağlık çalışanlarının, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için 25 haftadır sürdürdükleri "sessiz yürüyüş"üne destek verdi.

Kent merkezindeki Lalapaşa Camisi önünde bir araya gelen doktorlar, tıp fakültesi öğrencileri ile sağlık çalışanları, Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

Bazı sağlıkçıların ve vatandaşların çocuklarından oluşan bir grup da sırtlarına yapıştırdıkları "Zulmü alkışlayamam, zalimi destekleyemem", "Özgür Filistin", Direnen Gazze'ye bin selam" ve "Çocuk katillerinin ürününü alma" gibi dövizlerle yürüyüşe eşlik etti.

Çocukların aynı zamanda "Aksa" ezgisini söylediği yürüyüşe, bazı sivil toplum kuruluşları ile çevreden vatandaşlar da katıldı.

Erzurum Şehir Hastanesinde görevli sağlık personeli Hayati Yaşar İlbaş, grup adına yaptığı açıklamada, 7 aydır devam eden soykırım ve zulme sabreden Gazze halkına, bütün zorluklara, ilaçsızlığa rağmen kendi canı pahasına hastaları için var gücüyle çalışan Gazze'nin tüm şerefli sağlıkçılarına ve şehitlere selam gönderdiklerini söyledi.

İsrail'in saldırıları neticesinde şehit sayısının 35 bin, yaralıların ise 100 bin kişiyi geçtiğini, 20 bine yakın çocuğun yetim kaldığını belirten İlbaş, "İsrail'in Gazze'de bulunan hastanelere yönelik saldırıları katliamlara dönüşmüş ancak söz konusu saldırılar neticesinde uluslararası alanda henüz bir yaptırım gerçekleştirilmemiştir Saldırılardan önce Gazze'de yaklaşık 35 hastane bulunmaktayken bugünlerde hala çalışmaya devam eden yalnızca 3-4 hastane mevcut. Bunların da sadece 2'sinde aktif olarak ameliyat yapılabiliyor." dedi.

"Sakın İsrail ürünlerinin boykotunun bittiğini sanmayın"

İsrail ile ticari ilişkilerin sonlandırılmasının yüreklere bir nebze de olsa su serptiğini vurgulayan İlbaş, "Sakın İsrail ürünlerinin boykotunun bittiğini sanmayın, dünyanın dört bir yanındaki siyonizm destekçisi ürünler market raflarındadır. Ev raflarımızda asla yer bulamamaları için yeminimizi tazeleyelim ve ömür boyu İsrail boykotunu bırakmayalım, yerli ürünlere destek verelim ve yerli ürün portföyümüzün gelişmesine katkı sağlayalım." ifadelerini kullandı.

İlbaş, Gazze halkının açlığa mahkum edildiğini, bombaların, kitle imha silahlarının dehşetinden kurtulabilen insanların ise yetersiz beslenmenin, susuzluğun, salgın hastalıkların pençesinde ölüme mahkum edildiğine dikkati çekerek, artan menenjit ve hepatit vakalarının durumu daha da zorlaştırdığını dile getirdi.

Grup, basın açıklaması ve Filistin halkı için yapılan duanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da çocuklar, sağlıkçıların Gazze için 'sessiz yürüyüş'ünü destekledi - Son Dakika

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