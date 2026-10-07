Erzurum'da Erdem Ertekin'in ölümü davasında sanıklar yardım yükümlülüğünden yargılanacak - Son Dakika
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Erzurum'da Erdem Ertekin'in ölümü davasında sanıklar yardım yükümlülüğünden yargılanacak

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Erzurum\'da Erdem Ertekin\'in ölümü davasında sanıklar yardım yükümlülüğünden yargılanacak
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Erzurum'da Erdem Ertekin'in ölümü davasında 2 sanık yardım yükümlülüğünden yargılanacak. Ağabeyi, kardeşinin eksi 30 derecede baygın bırakılmasının cinayet olduğunu söyledi. Otopsi, uyuşturucu zehirlenmesi ve hipotermi tespit etti; sanıklar 5 Mayıs 2025'te tahliye edilmişti.

ERZURUM'da 2 yıl önce iş yerinin odunluğunda cansız bedeni bulunan, olaya ilişkin en son birlikte vakit geçirdiği iki arkadaşı hakkında dava açılan Erdem Ertekin'in (35) ağabeyi Muhammet Ertekin, "Bir insanı eksi 30 derecede baygın halde bırakmak cinayettir" dedi.

Olay, 10 Aralık 2024'te saat 23.00 sıralarında Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi Şevval Sokak'taki Toptancılar Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Sabah sobayı yakmak için odunluğa giden işçi, yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, kişinin Erdem Ertekin olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, iş yerinin güvenlik kamerasının 10 Aralık'ta saat 20.30 ile 23.00 arasında kayıt yapmadığını tespit etti. Ertekin'in cesedi otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, ilk incelemede vücudunda darp izleri bulundu. Polis, 'kasten yaralama', 'hırsızlık' ve 'mala zarar verme' gibi suçlardan 24 kaydı bulunan H.L.Y. ile 'kasten yaralama' ve 'hırsızlık' gibi suçlardan 7 kaydı bulunan E.İ.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, suçlamaları reddetti. Şüpheliler, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Şüphelilerden H.L.Y. ifadesinde, "Erdem yanımıza geldiğinde kafası güzeldi, kendisine dokunmadık. Sandalyeden düşünce paniğe kapılıp patronum kızar diye kamerayı kapattım. 'Ben iyiyim beni kapının önüne bırakın' dedi. Durumu da iyiydi biz de arka tarafa bırakıp gittik" dedi.

OTOPSİ RAPORU SONRASI TAHLİYE

Sanıklar H.L.Y. ile E.İ. hakkında Erzurum 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'yardım bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme sonucu ölüme neden olma' suçundan dava açıldı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun 24 Nisan 2025 tarihli raporunda, Ertekin'in ölümünün uyuşturucu madde zehirlenmesi ve buna bağlı soğuk ortamda kalmaya bağlı hipotermi sonucu meydana geldiği belirtildi. Tutuklu sanıklar 5 Mayıs 2025'te adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

'AĞIR CEZADA YARGILANSINLAR'

Ertekin ailesinin avukatı İsmail Koç, olayın 'Olası kastla öldürme' kapsamında değerlendirilmesi ve sanıkların yeniden tutuklanması talebiyle mahkemeye dilekçe sundu. Mahkeme, sanıkların eyleminin 'Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi' suçunu oluşturabileceği gerekçesiyle görevsizlik kararı vererek dosyayı Erzurum 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

'ARKA TARAFA BIRAKIP GİTTİLER'

Erzurum 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davayla ilgili konuşan avukat İsmail Koç, sanıkların Erdem Ertekin'e yardımcı olmak amacıyla tokat attığını ve yüzüne su çaldığını, daha sonra ise soğukta bıraktığını öne sürdü. Koç, "Erdem'i ıslak bir şekilde Erzurum şartlarında soğukta bırakmışlar. Ne kolluk kuvvetine ne ambulansa ne de ailesine haber vermişler. Ailesi de çok yakın bir mesafede. Buna rağmen hiç kimseye bildirmemişler ve onu orada soğuğa maruz bırakmışlar" diye konuştu.

'KASTEN ÖLDÜRMEDEN YARGILANSINLAR'

Olay günü kardeşi Erdem'in arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıktığını anlatan Muhammet Ertekin şunları söyledi:

"Kardeşim eve dönmeyince biz aramaya çıktık. Aramalarımıza rağmen cep telefonuna cevap veren olmadı. Sabah öldüğünü öğrendik. Arkadaşları, kardeşim bayıldıktan sonra arka tarafa bırakıldığını söylüyorlar. O gün eksi 30 derece soğuk vardı. Kardeşimi o soğukta dışarı bırakıp kimseye haber vermiyorlar. Ön kapıya bıraksalar bekçi ya da çalışanlardan biri görüp haber verebilirdi. Belki de bugün benim kardeşim ölmüş olmayacaktı. Bir insanı eksi 30 derecede baygın halde bırakmak cinayettir."

Muhammet Ertekin, kardeşinin bilerek ve isteyerek ölüme terk edildiğini düşündüklerini belirterek, sanıkların 'Kasten öldürme' suçundan yargılanmasını istediklerini söyledi.

'BİR KİŞİYİ DEĞİL, 3 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜLER'

Oğlunun ölümünden kısa süre sonra eşini de kaybeden Saniye Ertekin ise "Eşim oğlunun acısına dayanamadı. Eşimin ölümüne de sanıklar sebebiyet verdi. Bir kişiyi öldürmediler. Ben de ölüm döşeğindeyim. Rahatsızım bana çocuğum bakıyordu. Ben yüzüstü kaldım, yalnız yatıyorum. Ben mahkemelerin adaletine güveniyorum. Onları bırakmasınlar. İnsan hayatı bu kadar mı ucuz?" dedi.

Erzurum 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak olan 2 şüpheli, 'Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi' suçundan yargılanacak.

Kaynak: DHA
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