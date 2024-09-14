Erzurum'da Gazze İçin Sessiz Yürüyüş - Son Dakika
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Erzurum'da Gazze İçin Sessiz Yürüyüş

Erzurum\'da Gazze İçin Sessiz Yürüyüş

Erzurum'daki sağlık çalışanları, Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etmek için yürüdü.

14.09.2024 18:46
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Erzurum'da görev yapan hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sessiz yürüyüşlerini 44. haftasında sürdürdü.

Erzurum Kalesi önünde bir araya gelen doktorlar, üniversite öğrencileri, sağlık çalışanları ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar, Türkiye, Filistin ve Türkmenistan bayraklarıyla yürüdü.

Yürüyüşün ardından grup adına açıklama yapan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Yusuf Çiftçi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

Çiftçi, binlerce masum Müslüman'ın İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda hayatını kaybettiğini belirterek, "Türkiye'deki hekimler ve sağlık çalışanları olarak sessiz yürüyüşümüzün 44'üncü haftasında Gazze'yi bir kez daha hatırlatmak için bir araya geldik. Bizler 10 aydır her Cumartesi meydanlardayız." dedi.

Saldırılara karşılık verme zamanının geldiğini vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Aşağı yukarı 10 yaşlarda olan, patenleriyle keyifle gezmesi gereken kızımızın pembe patenleri ayaklarında kefenlenişini izledik. İsrail'in hasta ettiği yavrularımızı alıp tedavi edemedik. Açlıktan hayvan yemi yediler, sofralarımıza davet edemedik. Uyanma, silkelenme zamanı geldi. 11 aydır şahit olduklarımız bizi uyandırmayacaksa daha ne uyandırabilir ki? Hedefimiz sadece kendi kurtuluşumuz olamaz. Borçlu olduğumuz binlerce çocuk var."

Gruptakiler, basın açıklamasının ardından hayatını kaybedenler için dua ettikten sonra dağıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da Gazze İçin Sessiz Yürüyüş - Son Dakika

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