Erzurum'da Güvenli Yaşam Alanları İmar Ediliyor - Son Dakika
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Erzurum'da Güvenli Yaşam Alanları İmar Ediliyor

Erzurum\'da Güvenli Yaşam Alanları İmar Ediliyor

Hacı Cuma Mahallesi'nde 239 konut ve 216 ticari alan inşa edilecek; kentsel dönüşüm sürüyor.

06.05.2025 13:54
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Olası depreme karşı kentsel dönüşüm çalışmalarının sürdüğü Erzurum'daki Hacı Cuma Mahallesi'nde 239 konut, 20 ofis ve 216 ticari alan inşa edilecek.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, merkez Yakutiye ilçesinde, kentin en eski yerleşim yerlerinden Hacı Cuma Mahallesi'nde yerinde dönüşüm çalışması yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kentin en önemli kentsel dönüşüm atağının bu mahallede gerçekleştirildiğini belirtti.

Bölgede toplam 239 konut, 96 araç kapasiteli otopark, 20 ofis ve 216 ticari alanın yapılacağını bildiren Sekmen, 89 bin 450 metrekarelik mahallede, 56 bin 150 metrekarelik alanda peyzaj ve çevreyle ilgili rekreasyon çalışması gerçekleştirileceğini aktardı.

Şehirlerin "insanıyla anlam kazanıp, kültürüyle ruh bulacağına" işaret eden Sekmen, "Biz de kentsel dönüşümü sadece beton yığınlarını yenilemek olarak görmüyoruz. Kentsel dönüşüm, güvenli konutlar inşa etmek kadar, geçmişi yaşatmak, komşuluk kültürünü korumak, mahalle ruhunu geleceğe taşımaktır. Bu sebeple yerinde dönüşüm diyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kentsel dönüşümü sadece yapıların değişimi değil medeniyet inşası olarak gördüklerini vurgulayan Sekmen, şunları kaydetti:

"Yalnızca bina değil yaşamın kendisini dönüştürüyoruz. Çocuklarımız için oyun alanları, gençlerimiz için sosyal mekanlar, büyüklerimiz için ise huzur dolu alanlar kuruyoruz. Bu şehri geleceğe taşımak, geçmişin izini silmeden modern bir şehir kimliği inşa etmek boynumuzun borcudur. Bir şehirde gerçek kalkınma, insanı yerinden etmeden yapılan dönüşümle mümkündür. Hacı Cuma'da hayata geçirdiğimiz proje, sadece bir inşaat faaliyeti değil, bir hayalin gerçeğe dönüşmesidir. Yeni yaşam alanlarıyla çocuklarımız daha sağlıklı ortamda büyüyecek, esnafımız daha canlı ticaret imkanına kavuşacak. Bu şehri sadece bugüne değil yarınlara da hazırlıyoruz çünkü Erzurum'a hizmet etmek, icraatla değil vizyonla olur. İşimiz laf üretmek değil, taş üstüne taş koymaktır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da Güvenli Yaşam Alanları İmar Ediliyor - Son Dakika

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