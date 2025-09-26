İskelenin bittiğini fark etmeyen işçi, 7. kattan düşerek can verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İskelenin bittiğini fark etmeyen işçi, 7. kattan düşerek can verdi

İskelenin bittiğini fark etmeyen işçi, 7. kattan düşerek can verdi
26.09.2025 22:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da dış cephe sıvası yapan Lokman Koçak, iskelenin bittiğini fark etmeyerek 7. kattan düşerek hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Erzurum'da bir binanın dış cephe sıvasını yapan Lokman Koçak (50), iskelenin bittiğini fark etmeyerek 7'nci kattan düşerek yaşamını yitirdi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

İSKELENİN BİTTİĞİNİ FARK ETMEYEREK 7. KATTAN DÜŞTÜ

Olay, saat 17.57'de Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Gazi Albay Feyzullah Tüzünalp Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, binanın 7'nci katında sıva yapan Lokman Koçak, iskelenin bittiğini fark etmeyip dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde işçinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Ölen işçinin yakınları, inceleme sırasında olay yerine geç geldiğini iddia ettikleri Cumhuriyet savcısına tepki gösterdi. İşçinin yakınlarını polis güçlükle sakinleştirdi. Savcının incelemesinin ardından Lokman Koçak'ın cenazesi, otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili müteahhit ve şantiye şefinin ifadesini aldı.

Öte yandan Koçak'ın düşme anı ise yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Lokman Koçak'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

İş Kazası, Güvenlik, Erzurum, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İskelenin bittiğini fark etmeyen işçi, 7. kattan düşerek can verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 kişi sokakta yürüyen 19 yaşındaki gence kurşun yağdırdı 4 kişi sokakta yürüyen 19 yaşındaki gence kurşun yağdırdı
Yemekten sonra hayatını kaybeden 2 kardeşin son görüntüleri Oyuncağına sıkıca sarılmış Yemekten sonra hayatını kaybeden 2 kardeşin son görüntüleri! Oyuncağına sıkıca sarılmış
Ekvador hapishanesinde isyan: 17 ölü Ekvador hapishanesinde isyan: 17 ölü
Trump’tan Türk heyetine: Çok zekiler, keşke bu kadar zeki olmasalardı Trump'tan Türk heyetine: Çok zekiler, keşke bu kadar zeki olmasalardı
BUDO seferleri hava koşulları nedeniyle iptal edildi BUDO seferleri hava koşulları nedeniyle iptal edildi
Trump’tan gümrük vergisi kararı: ABD’ye akın ediyorlar, bu çok adaletsiz Trump'tan gümrük vergisi kararı: ABD'ye akın ediyorlar, bu çok adaletsiz

22:59
Okan Buruk maç biter bitmez açıkladı: Soyunma odasında bayıldı
Okan Buruk maç biter bitmez açıkladı: Soyunma odasında bayıldı
22:38
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik konser soruşturmasında 5 tutuklama
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik konser soruşturmasında 5 tutuklama
22:24
Hasan Çavuşoğlu: Futbolun adaleti olsa 6-1’lik tarihi skor olurdu
Hasan Çavuşoğlu: Futbolun adaleti olsa 6-1'lik tarihi skor olurdu
21:50
Güllü ölüme böyle gitmiş
Güllü ölüme böyle gitmiş
21:13
İşte çalışmayı en az seven kentimiz
İşte çalışmayı en az seven kentimiz
20:39
Hiçbir şeye saygıları kalmadı Eğlence mekanında mide bulandıran görüntüler
Hiçbir şeye saygıları kalmadı! Eğlence mekanında mide bulandıran görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2025 00:11:12. #7.13#
SON DAKİKA: İskelenin bittiğini fark etmeyen işçi, 7. kattan düşerek can verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.