Erzurum'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden sağlık çalışanları sessiz yürüyüşlerine devam etti - Son Dakika
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Erzurum'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden sağlık çalışanları sessiz yürüyüşlerine devam etti

Erzurum\'da İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarını protesto eden sağlık çalışanları sessiz yürüyüşlerine devam etti

Erzurum'da görev yapan hekim ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sessiz yürüyüşlerini 42'nci haftasında sürdürdü. Yürüyüşe doktorlar, tıp ve eczacılık fakültesi öğrencileri, sağlık çalışanları ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

31.08.2024 20:18
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Erzurum'da görev yapan hekim ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sessiz yürüyüşlerini 42'nci haftasında sürdürdü.

Erzurum Kalesi önünde bir araya gelen doktorlar, tıp ve eczacılık fakültesi öğrencileri, sağlık çalışanları ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüdü.

Yürüyüşün ardından grup adına açıklama yapan intörn doktor Muhammet Haçyanoğlu, 42 haftadır Gazze'yi gündemde tutmak için sessiz yürüyüş yaptıklarını söyledi.

Haçyanoğlu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadığını belirterek, "Gazze topraklarında devam eden soykırım niteliğindeki katliamların üzerinden 3 nesil geçti. Kuşaktan kuşağa kan, gözyaşıyla birlikte cesaret ve fedakarlık da taşındı." ifadelerini kullandı.

Saldırılarda binlerce insanın hayatını kaybettiğini hatırlatan Haçyanoğlu, şunları kaydetti:

"Terörist İsrail ordusu ve çıkarcı iki yüzlü işbirlikçileri, 3 nesildir yaptıkları katliamları son 10 ayda soykırım seviyesine çıkardı. Vatanperverliğin, imanın, sabrın ve şerefin en duru timsali olan kardeşlerimize yönelik gerçekleştirdikleri kelimelerle tarif edilemez derecede acı. Herkesçe bilinsin ki gayrimeşru işgalcilerin meşru müdafaa hakkı yoktur. Bir kız çocuğunun saçlarını döken keder, 4 yaşındaki çocuğa kalp krizi geçirten korku bu köhne dünya sisteminin yanına kar kalmayacaktır."

Grup, basın açıklamasının ardından hayatını kaybedenler için dua ettikten sonra dağıldı.

Kaynak: AA

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