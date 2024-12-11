Erzurum'da Kapalı Kalça Ameliyatı Yapıldı - Son Dakika
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Erzurum'da Kapalı Kalça Ameliyatı Yapıldı

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Erzurum Şehir Hastanesi'nde kapalı kalça artroskopisi ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi.

11.12.2024 22:04
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Erzurum Şehir Hastanesi'nde bir ilk yaşandı

Ortopedi kliniğinde kapalı kalça artroskopisi ameliyatı yapıldı

ERZURUM - Erzurum Şehir Hastanesi'nde yapılan operasyonla bir ilk gerçekleştirildi ve kapalı kalça artroskopisi ameliyatı başarıyla sonuçlandırıldı.

Erzurum Şehir Hastanesinde ilk defa uygulanan kapalı kalça artroskopisi ameliyatı, ortopedi kliniği idari sorumlusu Op. Dr. Nasuhi Altay, ortopedi kliniği eğitim sorumlusu Doç. Dr. Esra Demirel, Op. Dr. Soner Özcan ve Op. Dr. Fatih Emre Topsakal tarafından gerçekleştirildi. Ortopedi Kliniği İdari Sorumlusu Op. Dr. Nasuhi Altay, kalça artroskopisinin; kalçadaki yapısal problemlerden kaynaklanan sıkışma hastalığı ve spor veya travmalara bağlı kalçanın eklem içi patolojilerinde uygulanan, Türkiye'de ve dünyada sayılı merkezde yapılan kapalı bir ameliyatı olduğunu ifade ederek, "Kalça eklemi vücudun en büyük eklemi olup, sıkışma ve diğer kalça eklem içi patolojileri tedavi edilmediğinde erken yaşlarda kalça kireçlenmesi kaçınılmaz. Kalça artroskopisi kalça eklemine 3-4 küçük delikten girilerek kamera yardımıyla yapılmakta, hasta ertesi gün yürütülmekte, 2 gün içinde taburcu edilmekte, ve 4-6 hafta içinde günlük hayatına dönebilmektedir." dedi.

"Kapalı ameliyat hasta açısından büyük konfor"

Kendilerine gelen hastanın kalça ekleminde hareket kısıtlılığı, oturup kalkarken, çömelirken, merdiven çıkarken ağrı şikayetiyle başvurduğunu ifade eden Op. Dr. Nasuhi Altay, "Biz hastamızda tomografi, MR ve direkt grafi dediğimiz görüntüleme yöntemlerini yaptıktan sonra kalçada sıkışmada dediğimiz bir hastalığı tespit ettik. Kendisine hastalığının ne olduğunu anlattık. Hastamıza kapalı ameliyat yapacağımızı söyledik. Hastada bize güvendi ve o şekilde ameliyatımızı gerçekleştirdik. Bu hastalığın hazırlığı 1-2 saat sürüyor. Ameliyatımız da ortalama 3,5 saat kadar bir süre almış oldu. Kapalı ameliyat hasta açısından büyük konfor. Ameliyat ağrıları az oluyor. İkincisi normalde açık bir ameliyat yapmak gerekirken kapalı ameliyatla dokuya daha az zarar vermiş oluyorsunuz. ve hastanın mobilizasyonu dediğimiz, kalkıp yürümesi üzerine basması ve ağrı şikayetleri açık ameliyatlara göre çok daha iyi oluyor. Bugün ameliyatımızın birinci günündeyiz. Bugün hastamıza pasif hareketler gösteriyoruz. Üzerine yüklenmeden, basmadan kalkıp yürütüyoruz. Fizyoterapist eşliğinde de hareketlerimizi gösteriyoruz. Egzersizlerini burada yaptırdıktan sonra inşallah bir ve iki gün içerisinde de taburcu yapmış olacağız" şeklinde konuştu.

"Şu an çok iyiyim"

35 yaşındaki Celalettin Sever, hareket kısıtlılığı ve ağrılarının olduğunu belirterek Erzurum Şehir Hastanesi'ne müracaat ettiğini belirterek, "Kalçamda şiddetli ağrılar oluyordu. Merdiven çıkarken zorlanıyordum. Bu yüzden dolayı hastaneye başvurdum. Op. Dr. Nasuhi Altay hocamla görüştüm. Kalça sıkışma sendromu olduğunu söyledi. Ameliyat oldum ve bugün birinci günüm. Şu an herhangi bir sıkıntım yok. Çok az bir ağrım var sadece. Birkaç güne yürümeye başlayacağım. Tüm hocalarıma teşekkür ediyorum" dedi. Op. Dr. Nasuhi Altay, Erzurum Şehir Hastanesi ortopedi kliniğinde ekip olarak güncel literatür ışığında, spor cerrahisi, travma, pelvis cerrahisi, artroplasti, el cerrahisi, pediatrik ortopedi ve vertebra alanındaki tüm operasyonlar yaptıklarını ifade ederek, "Sadece şehrimize değil tüm bölge halkına hizmet vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bize bu fırsatı sunan hastane idaremize de teşekkürü bir borç biliriz." şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da Kapalı Kalça Ameliyatı Yapıldı - Son Dakika

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