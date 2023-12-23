 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Erzurum'da kavgada bıçaklanarak öldürülen genç için 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum'da kavgada bıçaklanarak öldürülen genç için 2 zanlı tutuklandı

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi kampüsünde çıkan kavgada göğsünden bıçaklanarak öldürülen genç için gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Kavgada Y.Ç. tarafından bıçaklanan genç, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Erzurum\'da kavgada bıçaklanarak öldürülen genç için 2 zanlı tutuklandı
23.12.2023 - 19:57,
Abone Ol

Erzurum'da bir gencin kavgada göğsünden bıçaklanarak öldürüldüğü olayda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Atatürk Üniversitesi kampüsünde dün akşam saatlerinde aralarında husumet olduğu anlaşılan iki taraf arasında trafikte çıkan tartışma, kampüs içinde bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada Y.Ç. (18), Serhat Bayram'ı (23) göğsünden bıçaklayarak arkadaşı Y.D. (19) ile olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Bayram, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerince Bayram'ı yaralayan zanlı ile arkadaşı üniversite girişinde suç aleti bıçakla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Güvenlik, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da kavgada bıçaklanarak öldürülen genç için 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


19:19
Şehit haberleri sonrası siyasilerden peş peşe taziye mesajları Şehit haberleri sonrası siyasilerden peş peşe taziye mesajları
19:18
TIR şoförünü rehin alan adamı Bakan Yerlikaya ikna etti TIR şoförünü rehin alan adamı Bakan Yerlikaya ikna etti
18:58
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimiz şehit düştü Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimiz şehit düştü
18:28
Comanchero çetesinin lüks araçları artık polisin hizmetinde Comanchero çetesinin lüks araçları artık polisin hizmetinde
18:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yakında açıklayacağız'' diyerek İstanbul adayları için 3 kriter sıraladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yakında açıklayacağız'' diyerek İstanbul adayları için 3 kriter sıraladı
17:41
Taksiciler TAG sürücüsü yaşlı adamı tehdit etti: Bir daha görürsem seni bu arabaya gömerim Taksiciler TAG sürücüsü yaşlı adamı tehdit etti: Bir daha görürsem seni bu arabaya gömerim
17:12
Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır şoförü rehin alındı Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır şoförü rehin alındı
16:35
Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak

Son Dakika
19:19 Şehit haberleri sonrası siyasilerden peş peşe taziye mesajları
19:18 TIR şoförünü rehin alan adamı Bakan Yerlikaya ikna etti
18:58 Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimiz şehit düştü
18:28 Comanchero çetesinin lüks araçları artık polisin hizmetinde
18:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yakında açıklayacağız'' diyerek İstanbul adayları için 3 kriter sıraladı
17:41 Taksiciler TAG sürücüsü yaşlı adamı tehdit etti: Bir daha görürsem seni bu arabaya gömerim
17:12 Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır şoförü rehin alındı
16:35 Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak
16:25 Ancelotti kararını verdi! 2024 Arda'nın yılı olacak
16:02 13 yıllık husumet nedeniyle oto tamircisine kurşun yağdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 20:14:22. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da kavgada bıçaklanarak öldürülen genç için 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement